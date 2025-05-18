РУС
Пограничники уничтожили 6 транспортных средств и укрытия врага с помощью "Бабы Яги". ВИДЕО

"Баба Яга" пограничников продолжает наводить страх на оккупантов. На Харьковщине наши бойцы нанесли ночной сокрушительный удар: уничтожено 6 транспортных средств и укрытие врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

18.05.2025 12:34 Ответить
Щоденна, кропітка та небезпечно робота Захисників України, а за їх СПИНАМИ, зеленський з челядниками з ОПУ, мандрує по закордонню!!
Бухгалтерія ДУС, Секретаріату КМУ, МЗС, НацБанку… Тільльки встигають кошториси оформляти!!
Які там безпілотники на московію?
18.05.2025 12:39 Ответить
 
 