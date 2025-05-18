2 736 2
Пограничники уничтожили 6 транспортных средств и укрытия врага с помощью "Бабы Яги". ВИДЕО
"Баба Яга" пограничников продолжает наводить страх на оккупантов. На Харьковщине наши бойцы нанесли ночной сокрушительный удар: уничтожено 6 транспортных средств и укрытие врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
