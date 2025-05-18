РУС
7 348 31

Среди поля на Донетчине российский солдат неудачно сбивает дрон-камикадзе палкой. ВИДЕО

Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем ликвидировали FPV-дроном российского захватчика на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом говорится в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20374) ликвидация (3983) Донецкая область (10572)
Топ комментарии
+19
Кожному кацапу по антидроновій палиці!
18.05.2025 11:08 Ответить
+18
Чому це невдало,гут !
18.05.2025 11:05 Ответить
+18
Нормально збив
18.05.2025 11:06 Ответить
Чому це невдало,гут !
18.05.2025 11:05 Ответить
Нормально збив
18.05.2025 11:06 Ответить
Прекрасно... Помер наляканим...
18.05.2025 13:36 Ответить
Кожному кацапу по антидроновій палиці!
18.05.2025 11:08 Ответить
Ви мали на увазі "в кожного кацапа"?
18.05.2025 11:56 Ответить
вірно !
палицю треба довшу мати - метрів на десять-двадцять..

.
18.05.2025 12:50 Ответить
і кацапів на неї насаджувати
18.05.2025 14:53 Ответить
Оце, за таке, узькгаваряще в Україні із зброєю в руках, ****** з Трампом і пежевають?
18.05.2025 11:11 Ответить
Головне, щоб екологія України, не постраждала!
А отого, сруськага лайна в Україні, з 2022 року, ****** до Раю відправив, уже більше 970,000 орків!! У нього ж, і План є…
18.05.2025 11:14 Ответить
Лапта - національна кацапська гра. Поганий з нього лаптьожник - з першого разу не влучив, тому вибуває з гри!
18.05.2025 11:15 Ответить
Йому б у МЛБ, а воно дурне на канцерт кабзона. Кацап, ну що з нього взяти, тільки як добриво для чорнозему.
18.05.2025 11:54 Ответить
Та то вони звикли у "городки " гратися ...по звичкі а цей раз, якось не так пішло ...
18.05.2025 11:21 Ответить
А міг спокійно жити сидячі на пляшці у свому мухосранську
18.05.2025 13:47 Ответить
ннно! Се ай!!!!!
18.05.2025 11:25 Ответить
оператор дрону добре знає своє діло
18.05.2025 11:27 Ответить
Озвучка бімба!
18.05.2025 11:37 Ответить
Лапта- епта!
18.05.2025 11:53 Ответить
А я думав, що бейсбол - це не тут.
18.05.2025 12:00 Ответить
Це ж тобі не банан на пальмі, мавпо!
18.05.2025 12:16 Ответить
Тут головне щоб палиця залишилась цілою і нею міг скористуватись наступний...
18.05.2025 12:40 Ответить
Естафєта, встигни передати палку наступнику.
18.05.2025 13:46 Ответить
Джедай нинче не тот пошел.
18.05.2025 12:49 Ответить
Дарт Вейдер реальний, але є ньюанси...
18.05.2025 12:59 Ответить
Мастерски сбил , знал своё дело!
Стал хорошим руzzким.
18.05.2025 13:54 Ответить
" У самурая нєт цєлі ... Єсть только путь , каторій нє каждому дано панять і увідєть " ..
18.05.2025 15:03 Ответить
Кажуть, раз на рік і палиця стріляє 😁
18.05.2025 18:20 Ответить
Таков путь оккупанта!
18.05.2025 21:48 Ответить
Як на мою думку,так дуже вдало.
19.05.2025 07:44 Ответить
 
 