Среди поля на Донетчине российский солдат неудачно сбивает дрон-камикадзе палкой. ВИДЕО
Бойцы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем ликвидировали FPV-дроном российского захватчика на Покровском направлении в Донецкой области.
Об этом говорится в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
палицю треба довшу мати - метрів на десять-двадцять..
.
А отого, сруськага лайна в Україні, з 2022 року, ****** до Раю відправив, уже більше 970,000 орків!! У нього ж, і План є…
Стал хорошим руzzким.