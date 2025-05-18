7 348 31
Серед поля на Донеччині російський солдат невдало збиває дрон-камікадзе палицею. ВIДЕО
Бійці батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ліквідували FPV-дроном російського загарбника на Покровському напрямку на Донеччині.
Про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
палицю треба довшу мати - метрів на десять-двадцять..
.
А отого, сруськага лайна в Україні, з 2022 року, ****** до Раю відправив, уже більше 970,000 орків!! У нього ж, і План є…
Стал хорошим руzzким.