УКР
Серед поля на Донеччині російський солдат невдало збиває дрон-камікадзе палицею. ВIДЕО

Бійці батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ліквідували FPV-дроном російського загарбника на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18525) ліквідація (4372) Донецька область (9395)
Кожному кацапу по антидроновій палиці!
18.05.2025 11:08 Відповісти
Чому це невдало,гут !
18.05.2025 11:05 Відповісти
Нормально збив
18.05.2025 11:06 Відповісти
Чому це невдало,гут !
18.05.2025 11:05 Відповісти
Нормально збив
18.05.2025 11:06 Відповісти
Прекрасно... Помер наляканим...
18.05.2025 13:36 Відповісти
Кожному кацапу по антидроновій палиці!
18.05.2025 11:08 Відповісти
Ви мали на увазі "в кожного кацапа"?
18.05.2025 11:56 Відповісти
вірно !
палицю треба довшу мати - метрів на десять-двадцять..

18.05.2025 12:50 Відповісти
і кацапів на неї насаджувати
18.05.2025 14:53 Відповісти
Оце, за таке, узькгаваряще в Україні із зброєю в руках, ****** з Трампом і пежевають?
18.05.2025 11:11 Відповісти
Головне, щоб екологія України, не постраждала!
А отого, сруськага лайна в Україні, з 2022 року, ****** до Раю відправив, уже більше 970,000 орків!! У нього ж, і План є…
18.05.2025 11:14 Відповісти
Лапта - національна кацапська гра. Поганий з нього лаптьожник - з першого разу не влучив, тому вибуває з гри!
18.05.2025 11:15 Відповісти
Йому б у МЛБ, а воно дурне на канцерт кабзона. Кацап, ну що з нього взяти, тільки як добриво для чорнозему.
18.05.2025 11:54 Відповісти
Та то вони звикли у "городки " гратися ...по звичкі а цей раз, якось не так пішло ...
18.05.2025 11:21 Відповісти
А міг спокійно жити сидячі на пляшці у свому мухосранську
18.05.2025 13:47 Відповісти
ннно! Се ай!!!!!
18.05.2025 11:25 Відповісти
оператор дрону добре знає своє діло
18.05.2025 11:27 Відповісти
Озвучка бімба!
18.05.2025 11:37 Відповісти
Лапта- епта!
18.05.2025 11:53 Відповісти
А я думав, що бейсбол - це не тут.
18.05.2025 12:00 Відповісти
Це ж тобі не банан на пальмі, мавпо!
18.05.2025 12:16 Відповісти
Тут головне щоб палиця залишилась цілою і нею міг скористуватись наступний...
18.05.2025 12:40 Відповісти
Естафєта, встигни передати палку наступнику.
18.05.2025 13:46 Відповісти
Джедай нинче не тот пошел.
18.05.2025 12:49 Відповісти
Дарт Вейдер реальний, але є ньюанси...
18.05.2025 12:59 Відповісти
Мастерски сбил , знал своё дело!
Стал хорошим руzzким.
18.05.2025 13:54 Відповісти
" У самурая нєт цєлі ... Єсть только путь , каторій нє каждому дано панять і увідєть " ..
18.05.2025 15:03 Відповісти
Кажуть, раз на рік і палиця стріляє 😁
18.05.2025 18:20 Відповісти
Таков путь оккупанта!
18.05.2025 21:48 Відповісти
Як на мою думку,так дуже вдало.
19.05.2025 07:44 Відповісти
 
 