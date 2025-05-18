Вугледар: причини та наслідки втрати. Документальний фільм Ірини Стороженко. ВIДЕО

2 жовтня 2024 року оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про виведення українських сил з Вугледару — міста, яке понад два роки залишалося одним із символів незламності на південному заході Донбасу. Саме тут, на панівній висоті, 72 окрема механізована бригада імені Чорних запорожців провела одні з найзапекліших оборонних боїв, стримуючи ворога попри щоденні атаки бронетехніки, артилерії та дронів.

Однак останні місяці стали критичними: кадровий голод, нестача ротацій, зношення ресурсів і брак координації на вищому рівні зробили втрату міста неминучою.

У фільмі документальному фільмі, опублікованому на ютуб-каналі Бутусов Плюс — розповіді тих, хто утримував Вугледар до останнього. Хто виходив під обстрілами "без наказу", хто втратив побратимів, хто був змушений приймати рішення, коли командування мовчало, інформує Цензор.НЕТ.

