Вугледар: причини та наслідки втрати. Документальний фільм Ірини Стороженко. ВIДЕО
2 жовтня 2024 року оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про виведення українських сил з Вугледару — міста, яке понад два роки залишалося одним із символів незламності на південному заході Донбасу. Саме тут, на панівній висоті, 72 окрема механізована бригада імені Чорних запорожців провела одні з найзапекліших оборонних боїв, стримуючи ворога попри щоденні атаки бронетехніки, артилерії та дронів.
Однак останні місяці стали критичними: кадровий голод, нестача ротацій, зношення ресурсів і брак координації на вищому рівні зробили втрату міста неминучою.
У фільмі документальному фільмі, опублікованому на ютуб-каналі Бутусов Плюс — розповіді тих, хто утримував Вугледар до останнього. Хто виходив під обстрілами "без наказу", хто втратив побратимів, хто був змушений приймати рішення, коли командування мовчало, інформує Цензор.НЕТ.
Чи не назавжди
