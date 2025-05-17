УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9877 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 598 0

Українські оборонці знищили ворожу машину, 2 камери спостереження та 3 позиції росіян на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники 4-го Харківського загону на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили ворожий транспортний засіб, дві камери спостереження та три позиції противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар високоточними авіабомбами по місцю скупчення ворога в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18514) Держприкордонслужба ДПСУ (6343) знищення (8040) Харківська область (1499)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 