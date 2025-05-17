Українські оборонці знищили ворожу машину, 2 камери спостереження та 3 позиції росіян на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники 4-го Харківського загону на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили ворожий транспортний засіб, дві камери спостереження та три позиції противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

