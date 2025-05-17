3 598 0
Українські оборонці знищили ворожу машину, 2 камери спостереження та 3 позиції росіян на Харківщині. ВIДЕО
Прикордонники 4-го Харківського загону на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили ворожий транспортний засіб, дві камери спостереження та три позиції противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль