Удар високоточними авіабомбами по місцю скупчення ворога в Курській області. ВIДЕО
Українські Сили оборони завдали високоточного удару по місцю скупчення особового складу противника в районі населеного пункту Гуєво, Курська область.
Для ураження цілі застосовано керовані авіаційні боєприпаси, які з точністю вразили позиції окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
А я бізнес-аналітик в НБУ.
1. Всі ви, як під кальку зараз починаєте свої висери з фрази на кшталт "я теж не в захваті від нього, але..."
І це добре. Значить ви розумієте реальний стан речей та рівень підтримки ваших хозяїв.
2. Ви все одно такі ж тупі, як і раніше.
Бо, коли ви починаєте у 2025 році вимагати деталей та доказів, вам навіть на думку не спадає, що прямо зараз за 5-10 хвилин вам нагуглять всі деталі та докази.
І цим ви явно не робите краще своїм хозяївам.
3. З 21 дописувача, що виявили активність щодо мого поста, тільки тобі одному, дебіле, щось не зрозуміло. Але не стримуйся - сци проти вітра далі.
хоча по-правді (відносно цього випадку), колись раніше - українських, які кацапи тупо вкрали...