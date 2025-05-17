УКР
11 604 26

Удар високоточними авіабомбами по місцю скупчення ворога в Курській області. ВIДЕО

Українські Сили оборони завдали високоточного удару по місцю скупчення особового складу противника в районі населеного пункту Гуєво, Курська область.

Для ураження цілі застосовано керовані авіаційні боєприпаси, які з точністю вразили позиції окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

авіація (4245) армія рф (18514) знищення (8040) Курськ (1194)
+28
Собирайтесь орки в кучу, мы вас бомбой нахлабучим...
17.05.2025 16:50
17.05.2025 16:50 Відповісти
+23
Гарно та влучно влупили!
17.05.2025 16:50
17.05.2025 16:50 Відповісти
+20
Так красиво повинно бути у Москві.

Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
17.05.2025 16:54
17.05.2025 16:54 Відповісти
Гарно та влучно влупили!
17.05.2025 16:50
17.05.2025 16:50 Відповісти
Собирайтесь орки в кучу, мы вас бомбой нахлабучим...
17.05.2025 16:50
17.05.2025 16:50 Відповісти
Кожен день кацапи мають дохнути в тилу. Смерть кацапам!
17.05.2025 16:54
17.05.2025 16:54 Відповісти
Так красиво повинно бути у Москві.

Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
17.05.2025 16:54
17.05.2025 16:54 Відповісти
знаєте, я теж не в захваті від нього, проье такі як ви і вам подіні і ваші пости - це шизофренія, бездумне кидання кизяками. Ну і що ви повідомили? Ви все знаєте, ви освічені... більш за все - ви кретин з 8- ма класами освіти, вдаєте з себе знавця політики... і таких 2/3 населення - одновалетні говнокиди
19.05.2025 11:57
19.05.2025 11:57 Відповісти
Приємно познайомитися.
А я бізнес-аналітик в НБУ.
19.05.2025 13:16
19.05.2025 13:16 Відповісти
У зебілів цікаві наступні речі:
1. Всі ви, як під кальку зараз починаєте свої висери з фрази на кшталт "я теж не в захваті від нього, але..."
І це добре. Значить ви розумієте реальний стан речей та рівень підтримки ваших хозяїв.

2. Ви все одно такі ж тупі, як і раніше.
Бо, коли ви починаєте у 2025 році вимагати деталей та доказів, вам навіть на думку не спадає, що прямо зараз за 5-10 хвилин вам нагуглять всі деталі та докази.
І цим ви явно не робите краще своїм хозяївам.

3. З 21 дописувача, що виявили активність щодо мого поста, тільки тобі одному, дебіле, щось не зрозуміло. Але не стримуйся - сци проти вітра далі.
19.05.2025 13:58
19.05.2025 13:58 Відповісти
Харашо что все вижили...
17.05.2025 16:58
17.05.2025 16:58 Відповісти
ВІтаю у Пеклі, русня.
17.05.2025 17:10
17.05.2025 17:10 Відповісти
Шо з іплом, руSSня?
17.05.2025 17:23
17.05.2025 17:23 Відповісти
особливо нравиццця, коли воно вибухає-горить саме на іскаканих землях іскаканої скрєпної Московії..
хоча по-правді (відносно цього випадку), колись раніше - українських, які кацапи тупо вкрали...
17.05.2025 17:23
17.05.2025 17:23 Відповісти
Путлєр запросив війну на рашу. Тепер не зупинить.
17.05.2025 17:41
17.05.2025 17:41 Відповісти
По реке плывет топор из деревни Зуево! Ну и пусть себе плывет, железяка ... .
17.05.2025 17:43
17.05.2025 17:43 Відповісти
Перша буква в назві населеного пункту неправильна
17.05.2025 19:37
17.05.2025 19:37 Відповісти
А де скупчення? Я його не бачу. Мабуть, розсіялося само по собі...
17.05.2025 17:54
17.05.2025 17:54 Відповісти
Прицільно б'ють БрянКурБел-ські партизани із народних республік
17.05.2025 18:26
17.05.2025 18:26 Відповісти
Ну и гуй сними.
17.05.2025 18:06
17.05.2025 18:06 Відповісти
Гуєво - із яким словом рифмується ?
17.05.2025 18:28
17.05.2025 18:28 Відповісти
прекрасні краєвиди! двіжуха!
17.05.2025 18:28
17.05.2025 18:28 Відповісти
Портал в Мордор
17.05.2025 18:35
17.05.2025 18:35 Відповісти
Один навіть попрощатись вспів : "Пращайтє іхтіандри ху...ви !... "
17.05.2025 18:52
17.05.2025 18:52 Відповісти
якщо цеглиною не прибило, то в пилюці задохнулись
17.05.2025 20:06
17.05.2025 20:06 Відповісти
Бог з вами... там такий тиск...
19.05.2025 11:59
19.05.2025 11:59 Відповісти
О! Вже й рашка потихеньку на Бахмут перетворюється! Ех, лупити їх неперелупити...
17.05.2025 21:01
17.05.2025 21:01 Відповісти
Люди ітварини не постраждали вибачте за сміття
17.05.2025 21:26
17.05.2025 21:26 Відповісти
 
 