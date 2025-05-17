3 699 6
Воїни 53 ОМБр знищили самохідну артилерійську установку "Піон" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили самохідну артилерійську установку "Піон"
Аеророзвідка за допомогою безпілотного літального апарату "Лелека-100" знайшла ворожу самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", яка працювала по нашим позиціям. Після передачі точних координат цілі, підрозділу "Signum" завдали удару й успішно пошкодили ворожу гармату, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
розцвілигорять піони