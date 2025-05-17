УКР
Воїни 53 ОМБр знищили самохідну артилерійську установку "Піон" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили самохідну артилерійську установку "Піон"

Аеророзвідка за допомогою безпілотного літального апарату "Лелека-100" знайшла ворожу самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", яка працювала по нашим позиціям. Після передачі точних координат цілі, підрозділу "Signum" завдали удару й успішно пошкодили ворожу гармату, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці Нацполіції нищать ворога в посадках, руїнах і укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО

армія рф (18514) знищення (8040) 53 окрема механізована бригада (132)
Добре...
17.05.2025 16:16 Відповісти
Так знищили чи пошкодили, чи "професіоналм " з ЦН без різниці?
17.05.2025 16:24 Відповісти
Таки приніс лелека))))
17.05.2025 17:25 Відповісти
Прийшла весна - розцвіли горять піони
17.05.2025 18:38 Відповісти
Сильний РЕБ. Важко долається... Молодці!
17.05.2025 22:35 Відповісти
вообще-то "пион" - самая крупная...
18.05.2025 12:58 Відповісти
 
 