Бійці Нацполіції нищать ворога в посадках, руїнах і укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" завдали прицільних ударів по окупантах.

Ворог на цьому напрямку постійно намагається закріпитися в посадках, руїнах і укриттях. Проте українські пілоти знищують ворога у русі, на позиціях і навіть усередині техніки, інформує Цензор.НЕТ.

