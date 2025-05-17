УКР
Бійці Нацполіції нищать ворога в посадках, руїнах і укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" завдали прицільних ударів по окупантах.

Ворог на цьому напрямку постійно намагається закріпитися в посадках, руїнах і укриттях. Проте українські пілоти знищують ворога у русі, на позиціях і навіть усередині техніки, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18514) ліквідація (4370) Нацполіція (15435)
де гниди в коментарях, які скажуть що поліція в тилу відсиджується?
17.05.2025 15:05 Відповісти
Не пересмикуй..
17.05.2025 15:26 Відповісти
Хробача дискотека до упаду з кінцями.
17.05.2025 15:20 Відповісти
Кацапи кончені , тікайте з Украіни ,
так як тут для вас один кінець -
це дорога до пекла 🤬
17.05.2025 15:29 Відповісти
Усьо ж па Плану ******??
Уже, майже 970.000 орків ,прикопано з 2022 року в Україні!!!
У Стамбулі, московіти, про це знали…
17.05.2025 20:41 Відповісти
 
 