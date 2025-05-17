4 340 6
Бійці Нацполіції нищать ворога в посадках, руїнах і укриттях на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" завдали прицільних ударів по окупантах.
Ворог на цьому напрямку постійно намагається закріпитися в посадках, руїнах і укриттях. Проте українські пілоти знищують ворога у русі, на позиціях і навіть усередині техніки, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так як тут для вас один кінець -
це дорога до пекла 🤬
Уже, майже 970.000 орків ,прикопано з 2022 року в Україні!!!
У Стамбулі, московіти, про це знали…