Бойцы Нацполиции уничтожают врага в посадках, руинах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" нанесли прицельные удары по оккупантам
Враг на этом направлении постоянно пытается закрепиться в посадках, руинах и укрытиях. Однако украинские пилоты уничтожают врага в движении, на позициях и даже внутри техники, информирует Цензор.НЕТ.
так як тут для вас один кінець -
це дорога до пекла 🤬
Уже, майже 970.000 орків ,прикопано з 2022 року в Україні!!!
У Стамбулі, московіти, про це знали…