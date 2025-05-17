РУС
Бойцы Нацполиции уничтожают врага в посадках, руинах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" нанесли прицельные удары по оккупантам

Враг на этом направлении постоянно пытается закрепиться в посадках, руинах и укрытиях. Однако украинские пилоты уничтожают врага в движении, на позициях и даже внутри техники, информирует Цензор.НЕТ.

де гниди в коментарях, які скажуть що поліція в тилу відсиджується?
17.05.2025 15:05 Ответить
Не пересмикуй..
17.05.2025 15:26 Ответить
Хробача дискотека до упаду з кінцями.
17.05.2025 15:20 Ответить
Кацапи кончені , тікайте з Украіни ,
так як тут для вас один кінець -
це дорога до пекла 🤬
17.05.2025 15:29 Ответить
Усьо ж па Плану ******??
Уже, майже 970.000 орків ,прикопано з 2022 року в Україні!!!
У Стамбулі, московіти, про це знали…
17.05.2025 20:41 Ответить
 
 