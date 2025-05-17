Бойцы Нацполиции уничтожают врага в посадках, руинах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" нанесли прицельные удары по оккупантам

Враг на этом направлении постоянно пытается закрепиться в посадках, руинах и укрытиях. Однако украинские пилоты уничтожают врага в движении, на позициях и даже внутри техники, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: Силы обороны уничтожили укрытие и двух оккупантов. ВИДЕО