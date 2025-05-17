Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: Силы обороны уничтожили укрытия и двух оккупантов. ВИДЕО

Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали, по меньшей мере, двух оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

