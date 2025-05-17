3 108 3
Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: Силы обороны уничтожили укрытия и двух оккупантов. ВИДЕО
Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали, по меньшей мере, двух оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий17.05.2025 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Васько #582549
показать весь комментарий17.05.2025 20:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий17.05.2025 21:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль