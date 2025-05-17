РУС
Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: Силы обороны уничтожили укрытия и двух оккупантов. ВИДЕО

Попытка вражеского штурма на Сумщине провалилась: пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали, по меньшей мере, двух оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

армия РФ (20363) Госпогранслужба (6776) уничтожение (7726)
Хтось з пари вибухово зойкнув?
17.05.2025 14:44 Ответить
нічого собі штурм-аж два окупанти!
17.05.2025 20:11 Ответить
Потужно!
17.05.2025 21:02 Ответить
 
 