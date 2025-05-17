3 108 3
Спроба ворожого штурму на Сумщині провалилася: Сили оборони знищили укриття та двох окупантів. ВIДЕО
Спроба ворожого штурму на Сумщині провалилася: прикордонники "Сталевого кордону" знищили вороже укриття та ліквідували щонайменше двох окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.05.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Васько #582549
показати весь коментар17.05.2025 20:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар17.05.2025 21:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль