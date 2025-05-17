УКР
Спроба ворожого штурму на Сумщині провалилася: Сили оборони знищили укриття та двох окупантів. ВIДЕО

Спроба ворожого штурму на Сумщині провалилася: прикордонники "Сталевого кордону" знищили вороже укриття та ліквідували щонайменше двох окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Хтось з пари вибухово зойкнув?
17.05.2025 14:44 Відповісти
нічого собі штурм-аж два окупанти!
17.05.2025 20:11 Відповісти
Потужно!
17.05.2025 21:02 Відповісти
 
 