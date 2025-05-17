УКР
3 940 7

Ударний дрон морпіхів 35 ОБрМП ліквідував окупанта, який намагався його збити. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського завдали прицільного удару по російському солдату, який намагався відбити дрон з неба.

Відео, зафіксоване з БПЛА, демонструє, як загарбник, помітивши дрон, починає розмахувати зброєю, ймовірно намагаючись його збити. Відтак внаслідок удару по дрону він здетонував і ліквідував окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили 2 міномети, пункт управління БпЛА та піхоту ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО

лапоть любит лапту.
17.05.2025 11:30
бейсболіст-невдаха ? ))
17.05.2025 11:52
Добикувався козлина.
17.05.2025 12:01
"дрон молодець, штик дурак"
А.Суворов

.
17.05.2025 12:51
притворяшка
17.05.2025 15:23
яке живуче створіння...((- срань небесна..((
17.05.2025 20:34
Strike three - and you're out !
19.05.2025 07:37
 
 