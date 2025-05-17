3 940 7
Ударний дрон морпіхів 35 ОБрМП ліквідував окупанта, який намагався його збити. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського завдали прицільного удару по російському солдату, який намагався відбити дрон з неба.
Відео, зафіксоване з БПЛА, демонструє, як загарбник, помітивши дрон, починає розмахувати зброєю, ймовірно намагаючись його збити. Відтак внаслідок удару по дрону він здетонував і ліквідував окупанта, передає Цензор.НЕТ.
