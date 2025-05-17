УКР
Прикордонники знищили 2 міномети, пункт управління БпЛА та піхоту ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" успішно знищили низку важливих цілей противника на Харківському напрямку. Під час операції були уражені: два міномети, пункт управління БпЛА та ліквідовано піхоту ворога.

Завдяки злагодженій роботі та використанню FPV-дронів українським силам вдається методично руйнувати логістику та управління російських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Дорога смерті" в Торецьку: окупанти кидають штурмовиків в атаки на мотоциклах, їх накачують психотропами. ВIДЕО

Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
17.05.2025 09:44 Відповісти
Цікаво,хто бачив тих воюючих прикордонників?
17.05.2025 13:48 Відповісти
 
 