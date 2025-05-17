1 590 2
Прикордонники знищили 2 міномети, пункт управління БпЛА та піхоту ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" успішно знищили низку важливих цілей противника на Харківському напрямку. Під час операції були уражені: два міномети, пункт управління БпЛА та ліквідовано піхоту ворога.
Завдяки злагодженій роботі та використанню FPV-дронів українським силам вдається методично руйнувати логістику та управління російських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.
