"Дорога смерті" в Торецьку: окупанти кидають штурмовиків в атаки на мотоциклах, їх накачують психотропами. ВIДЕО

На одному з найгарячіших відтинків фронту — в районі Торецька Донецької області — фіксується чергова хвиля так званих "банзай-атак" з боку російських військ. Одна з міських вулиць, що стала фінішною прямою для цих штурмів, отримала назву "дорога смерті".

За даними з передової, командування армії РФ вимушено формує "добровольчі групи" зі складу особового складу. Військових, імовірно, під впливом психотропних препаратів, садять за кермо мотоциклів та відправляють на штурм українських позицій. Маршрут — у напрямку Горлівка–Торецьк, з повною відсутністю прикриття та шансів на виживання, інформує Цензор.НЕТ.

Переважна більшість таких нападників гине ще на підступах до міста. Артилерія та FPV-дрони 100 окремої механізованої бригади працюють з точністю, не залишаючи ворогу можливості прориву.

