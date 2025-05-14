УКР
Українські бійці знищили позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 14 місць укриття на Курському напрямку. ВIДЕО

Безпілотники під керівництвом операторів РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили 4 позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 6 ворожих піхотинців, 3 засоби зв’язку, 14 місць укриття противника та 1 склад з боєкомплектом на Курському напрямку.

Про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Смерть московитам з *******!
Слава Україні!
14.05.2025 22:37 Відповісти
руїни повинны з'являтися там, де живе кацапня
14.05.2025 22:49 Відповісти
Орчина, стрибни кнурчиком в Суджу і переконайся .
14.05.2025 22:56 Відповісти
 
 