Українські бійці знищили позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 14 місць укриття на Курському напрямку. ВIДЕО

Безпілотники під керівництвом операторів РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону знищили 4 позиції зльоту ворожих FPV-дронів, 6 ворожих піхотинців, 3 засоби зв’язку, 14 місць укриття противника та 1 склад з боєкомплектом на Курському напрямку.

Про це повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

