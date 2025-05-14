Украинские бойцы уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов, 14 укрытий на Курском направлении. ВИДЕО

Беспилотники под руководством операторов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом на Курском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

