РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4922 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 463 7

Украинские бойцы уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов, 14 укрытий на Курском направлении. ВИДЕО

Беспилотники под руководством операторов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом на Курском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 5-й ОШБр поразили российскую пехоту на квадроцикле, укрепления, технику и средства связи оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) Госпогранслужба (6764) уничтожение (7691)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, захисникам України та їх Родинам!
Смерть московитам з *******!
Слава Україні!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:37 Ответить
руїни повинны з'являтися там, де живе кацапня
показать весь комментарий
14.05.2025 22:49 Ответить
Орчина, стрибни кнурчиком в Суджу і переконайся .
показать весь комментарий
14.05.2025 22:56 Ответить
 
 