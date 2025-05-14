2 463 7
Украинские бойцы уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов, 14 укрытий на Курском направлении. ВИДЕО
Беспилотники под руководством операторов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом на Курском направлении.
Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Смерть московитам з *******!
Слава Україні!