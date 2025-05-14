"Дорога смерти" в Торецке: оккупанты бросают штурмовиков в атаки на мотоциклах, их накачивают психотропами. ВИДЕО

На одном из самых горячих отрезков фронта - в районе Торецка Донецкой области - фиксируется очередная волна так называемых "банзай-атак" со стороны российских войск. Одна из городских улиц, ставшая финишной прямой для этих штурмов, получила название "дорога смерти".

По данным с передовой, командование армии РФ вынужденно формирует "добровольческие группы" из состава личного состава. Военных, вероятно, под воздействием психотропных препаратов, сажают за руль мотоциклов и отправляют на штурм украинских позиций. Маршрут - в направлении Горловка-Торецк, с полным отсутствием прикрытия и шансов на выживание, информирует Цензор.НЕТ.

Подавляющее большинство таких нападающих погибает еще на подступах к городу. Артиллерия и FPV-дроны 100 отдельной механизированной бригады работают с точностью, не оставляя врагу возможности прорыва.

