РУС
"Дорога смерти" в Торецке: оккупанты бросают штурмовиков в атаки на мотоциклах, их накачивают психотропами. ВИДЕО

На одном из самых горячих отрезков фронта - в районе Торецка Донецкой области - фиксируется очередная волна так называемых "банзай-атак" со стороны российских войск. Одна из городских улиц, ставшая финишной прямой для этих штурмов, получила название "дорога смерти".

По данным с передовой, командование армии РФ вынужденно формирует "добровольческие группы" из состава личного состава. Военных, вероятно, под воздействием психотропных препаратов, сажают за руль мотоциклов и отправляют на штурм украинских позиций. Маршрут - в направлении Горловка-Торецк, с полным отсутствием прикрытия и шансов на выживание, информирует Цензор.НЕТ.

Подавляющее большинство таких нападающих погибает еще на подступах к городу. Артиллерия и FPV-дроны 100 отдельной механизированной бригады работают с точностью, не оставляя врагу возможности прорыва.

+8
Які ще псіхотропи на ресее? Там і так все як після псіхотропних!
14.05.2025 23:06 Ответить
+7
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
14.05.2025 23:05 Ответить
+6
Сів на Яву - копай яму... Класіка.
14.05.2025 23:16 Ответить
14.05.2025 23:05 Ответить
14.05.2025 23:06 Ответить
Ну какой русскій нє любит кататься на крадєном мотоціклє?
14.05.2025 23:08 Ответить
14.05.2025 23:08 Ответить
А от арматурин натикати і телефонного дроту понатягувати?
Висоту підібрати.
Висоту підібрати.
14.05.2025 23:13 Ответить
14.05.2025 23:13 Ответить
Піди "натикай" і "понатягуй"... Можна подумать - у кацапів немає авіарозвідки і артилерії з ФПВ... А наші хлопці - з каміння і сталі...
14.05.2025 23:25 Ответить
14.05.2025 23:25 Ответить
То для прикладу. Застосовують для перешкод «часник».
******* аналоги «часнику» використовуються як протиавтомобільне загородження - для проколювання шинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-:0-2 [2].У Китаї в 2019 році продемонстрували дрона, що розкидає «часник» із повітряhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-9 [9]. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) російського вторгнення в Україну
2022 року захисники Запоріжжя організували виготовлення «часнику» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F Хортиціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-10 [10].
14.05.2025 23:38 Ответить
Ну так займися...
14.05.2025 23:41 Ответить
14.05.2025 23:41 Ответить
От Горловки до Торецка по сути одна нормальная дорога, и она простреливается вся. Атаковать по ней на мотоциклах - это нужно быть камикадзе
14.05.2025 23:24 Ответить
14.05.2025 23:24 Ответить
Там є дуже Потужний бізнес на утилізацію орків. Наприклад конвеєром виходять заміж при умові що лох їде в есвео* і одразу його утилізовують, гроші ділять з офіцером-пайщиком ( дольовиком) і знов наступний залазить на конвеер. Також кажуть про поставки залишків від когось в пізні місця, наче це матеріал від різних орків, за які хто отримає гроші а зтось ладу.

* есвео ( СВОлочі) - дідо-ваєватєльна фашистська навала проти мирної України

* есвео ( СВОлочі) - дідо-ваєватєльна фашистська навала проти мирної України
15.05.2025 00:53 Ответить
Тому що розумні люди ще в першу світову війну проти дебілів на конях/ мотоциклах))) придумали кулемети, протипіхотні міни та колючий дріт! Але через сто років історія дебілів нічому не вчить. Я навіть на самокаті бачив дебіла
15.05.2025 00:04 Ответить
15.05.2025 00:04 Ответить
От саме це й незрозуміло: нам розповідають, що зупинити просування орків неможливо, бо вони чисельно переважають. Але ж це лікується кулеметами! З часів англо-бурських воєн! То в чому справа? Не вистачає кулеметів? Так ось про це й треба казати, волати на кожному розі, бити в набат. А не про те, що орків більше та вони сунуть.
15.05.2025 07:03 Ответить
15.05.2025 07:03 Ответить
Ну що, готовий сам стати за кулемет в стаціонарній вогньовій точці, за умови наявності в засрашинців:
- аеророзвідки, яка змалює твою вогневу точку за 10 секунд;
- дронів, що спокійно влітають навіть у амбразуру дот-а;
- високоточної арти, яка розхєрачить "краснополєм" твій дот максимум з 3го пострілу;
- УМПК/КАБ-ів, які лягуть максимум за 50 метрів від твого дота і з твоїх мізків зроблять коктейль;
- снайперів, які розташування твого дота через оті 10 секунд знатимуть до метра?

Яке ж ти недолуге мурло... С хєра ти з дивана лізеш з порадами-то?!?
15.05.2025 12:05 Ответить
Отже, ЗСУ мають терміново відступити за Дніпро, а краще за Карпати, інакше прилетить усе що Ви перелічили, та й ще Какашник зверх. Якщо я вірно Вас зрозумів, то можете не відповідати. До того ж не вмієте спілкуватися без болотно-хамської манери, наче тут хтось із Вами свиней пас.
15.05.2025 13:31 Ответить
15.05.2025 13:31 Ответить
Отже, дегенерати ніхєра про ******* війну не знають, але вперто намагаються всім навколо радити якимось дебілістичними порадами з області 1914 року - то кулеметами захищатись, то відступати на 1000км. Можна констатувати тільки явний психічний розлад - когнітивну дисфункцію логічного мислення в тебе, неповажний коля... Але чогось їх в школі навчили - типу що хтось з ними повинен ввічливо спілкуватись і слухати всі марення, що лунають з їхнього рота. Розчарую тебе, коля, тут не школа. Тут тебе нахєр надсилають одразу, як ти ідіотизм черговий з голови через рота випускаєш.
15.05.2025 14:40 Ответить
15.05.2025 14:40 Ответить
Не "з ними", а взагалі нормально спілкуватися в інтернеті. Тут не Кацапстан.
15.05.2025 14:56 Ответить
15.05.2025 14:56 Ответить
Не вимовляй ідіотизми - не будеш посланий нахєр в цинічній формі. Правило просте. Що тобі не зрозуміло? Це дуже ввічлива форма спілкування.

Бо якщо ти думаєш, що на твої ідіотизми тобі будуть плескати в долоні і підкидувати капелюхи з вигуками "коля, давай ще, отєц руськой дємократії, вимовляй, ми внімаєм" - то ти ще дурніший, ніж себе показав.
15.05.2025 17:31 Ответить
Та які долоні, які капелюхи, навчитеся хоча б на "Ви" звертатися до співрозмовника, чи під генделиком з бомжами чекушку давите?
15.05.2025 18:45 Ответить
15.05.2025 18:45 Ответить
Дивний ти. Дуже. Вимагаєш поваги?!? За що? За те, що себе ідіотом виставив? Так тут реально не генделик і не цирк, за клоунаду і ідіотські витівки не плескають не поважають.

Тож "нахєр" - так, вали. А "викти" тобі - поки що нема за що.

Тож "нахєр" - так, вали. А "викти" тобі - поки що нема за що.
15.05.2025 18:49 Ответить
Та яка повага, Вам сказали - спілкуватися нормально
15.05.2025 18:58 Ответить
15.05.2025 18:58 Ответить
Ти інтелектуально - на рівні рохкаючої свині. А з свинею ніхто "нормально" не спілкується. З шлангу помив, помоїв налив, чоботом в зад - вали.

Ти своїми ідіотичними вигадками себе якраз на рівень свині і поставив, вирішивши порохкати на теми, в яких ті НІХЄРА не розумієш. То чого я з свинею повинен "нормально спілкуватись", якщо свиня сама себе виключно свинею усвідомлює - бо полінувалася розібратися в питанні, але рота свого для марень відкриває?!?
16.05.2025 10:15 Ответить
Ага, історія породжує нових дебілів, які, знаюч
15.05.2025 12:01 Ответить
Може й правда? А?
А чим накачують воєнкомів та "інструкторів" щоб кидати відловлених чмобіків та обкрадати Армію - недодаючи чмобікам амуніції і часу для тренувань!!
15.05.2025 00:40 Ответить
Кацапи- дегенерати.
Нормальна людина не полізла б воювати з сусідом.
15.05.2025 02:16 Ответить
касапы оснащают свои штурмовые батальоны десятками мотоциклов и багги для скорейшего преодоления зоны поражения и ухода от дронов. это становится проблемой.
15.05.2025 04:27 Ответить
А кулемет не допамагає?
15.05.2025 07:04 Ответить
задача на мото швидко проскочити відкриті ділянки. эфективність кулемета і фпв зменшується.
15.05.2025 07:16 Ответить
Не зрозумів: куля, кулеметна черга - все одно швидше за мотоцикл. Це не має працювати, але чомусь працює. Ба більше: якщо тіло, під час зустрічі з кулею, не є нерухомим, а навпаки - прискорюється, то вбивча дія лише зростає (звісно, крім пострілів в спину, вдогін).
15.05.2025 07:25 Ответить
Час. Виявлення, прицілювання. Чи краще пішки по відкритій місцевості бігти? Почитайте про мотоциклетні батальони Вермахта. Все давно випробувано.
15.05.2025 07:31 Ответить
Згоден лише із тим, що пішки - ще гірше. Але й мотоцикл проти кулемета - це теж ні про що. Підозрюю, що справа швидше в нездатності совкового командування організувати оборону належним чином. Або ж тупо у відсутності кулеметів, яким не переймаються знов-таки через недолугість. Легше списувати всі прооби на чисельну перевагу ворога (яка втратила значення саме із винаходом кулемета). // Вперше чую, що вермахт використав мотоцикли саме для штурмових дій, а не розвідки та вантажоперевезень. Чи маєте якісь деталі щодо цього? Совок теж це застосовував у ДМВ?
15.05.2025 08:42 Ответить
почитайте в телеграмі оглядача на прізвище Машовець. канал Zvиздец мангусту, позавчора він ретельно розбирав це питання. Зараз у ворожих бригадах типово 130 мотоц, 120 квадроц, 30 баггі.
16.05.2025 05:36 Ответить
Підкажить, а що за мотоцикли, хто виробник: імпортні (японські, американські), чи раша свої навчилася робити, та ще в такій кількості, як витратний материал?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:32 Ответить
гугель в помощь
16.05.2025 07:51 Ответить
Так чого ти влазиш в розмову, якщо тема нецікава? Тобі платять, чи шо
16.05.2025 07:58 Ответить
"міліонери" відпочивають на українських чорноземах.
15.05.2025 08:12 Ответить
👌
15.05.2025 08:45 Ответить
ту саму 100 бригаду розмотали на днях. Побігли в атаку так, як і кацапи... Командири-дятли
15.05.2025 08:58 Ответить
 
 