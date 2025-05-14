"Дорога смерти" в Торецке: оккупанты бросают штурмовиков в атаки на мотоциклах, их накачивают психотропами. ВИДЕО
На одном из самых горячих отрезков фронта - в районе Торецка Донецкой области - фиксируется очередная волна так называемых "банзай-атак" со стороны российских войск. Одна из городских улиц, ставшая финишной прямой для этих штурмов, получила название "дорога смерти".
По данным с передовой, командование армии РФ вынужденно формирует "добровольческие группы" из состава личного состава. Военных, вероятно, под воздействием психотропных препаратов, сажают за руль мотоциклов и отправляют на штурм украинских позиций. Маршрут - в направлении Горловка-Торецк, с полным отсутствием прикрытия и шансов на выживание, информирует Цензор.НЕТ.
Подавляющее большинство таких нападающих погибает еще на подступах к городу. Артиллерия и FPV-дроны 100 отдельной механизированной бригады работают с точностью, не оставляя врагу возможности прорыва.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Висоту підібрати.
******* аналоги «часнику» використовуються як протиавтомобільне загородження - для проколювання шинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-:0-2 [2].У Китаї в 2019 році продемонстрували дрона, що розкидає «часник» із повітряhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-9 [9]. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) російського вторгнення в Україну
2022 року захисники Запоріжжя організували виготовлення «часнику» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F Хортиціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-10 [10].
* есвео ( СВОлочі) - дідо-ваєватєльна фашистська навала проти мирної України
- аеророзвідки, яка змалює твою вогневу точку за 10 секунд;
- дронів, що спокійно влітають навіть у амбразуру дот-а;
- високоточної арти, яка розхєрачить "краснополєм" твій дот максимум з 3го пострілу;
- УМПК/КАБ-ів, які лягуть максимум за 50 метрів від твого дота і з твоїх мізків зроблять коктейль;
- снайперів, які розташування твого дота через оті 10 секунд знатимуть до метра?
Яке ж ти недолуге мурло... С хєра ти з дивана лізеш з порадами-то?!?
Бо якщо ти думаєш, що на твої ідіотизми тобі будуть плескати в долоні і підкидувати капелюхи з вигуками "коля, давай ще, отєц руськой дємократії, вимовляй, ми внімаєм" - то ти ще дурніший, ніж себе показав.
Тож "нахєр" - так, вали. А "викти" тобі - поки що нема за що.
Ти своїми ідіотичними вигадками себе якраз на рівень свині і поставив, вирішивши порохкати на теми, в яких ті НІХЄРА не розумієш. То чого я з свинею повинен "нормально спілкуватись", якщо свиня сама себе виключно свинею усвідомлює - бо полінувалася розібратися в питанні, але рота свого для марень відкриває?!?
А чим накачують воєнкомів та "інструкторів" щоб кидати відловлених чмобіків та обкрадати Армію - недодаючи чмобікам амуніції і часу для тренувань!!
Нормальна людина не полізла б воювати з сусідом.