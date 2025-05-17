1 590 2
Пограничники уничтожили 2 миномета, пункт управления БПЛА и пехоту врага на Харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" успешно уничтожили ряд важных целей противника на Харьковском направлении. Во время операции были поражены: два миномета, пункт управления БПЛА и ликвидирована пехота врага.
Благодаря слаженной работе и использованию FPV-дронов украинским силам удается методично разрушать логистику и управление российских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.
