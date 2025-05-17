РУС
Пограничники уничтожили 2 миномета, пункт управления БПЛА и пехоту врага на Харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" успешно уничтожили ряд важных целей противника на Харьковском направлении. Во время операции были поражены: два миномета, пункт управления БПЛА и ликвидирована пехота врага.

Благодаря слаженной работе и использованию FPV-дронов украинским силам удается методично разрушать логистику и управление российских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Дорога смерти" в Торецке: оккупанты бросают штурмовиков в атаки на мотоциклах, их накачивают психотропами. ВИДЕО

Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
17.05.2025 09:44 Ответить
Цікаво,хто бачив тих воюючих прикордонників?
17.05.2025 13:48 Ответить
 
 