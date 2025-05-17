3 940 7
Ударный дрон морпехов 35-й ОБрМП ликвидировал оккупанта, пытавшегося его сбить. ВИДЕО
На одном из направлений фронта воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского нанесли прицельный удар по российскому солдату, который пытался отбить дрон с неба.
Видео, зафиксированное с БПЛА, демонстрирует, как захватчик, заметив дрон, начинает размахивать оружием, вероятно пытаясь его сбить. Поэтому в результате удара по дрону, он сдетонировал и ликвидировал оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
А.Суворов
.