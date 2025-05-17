РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11642 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 940 7

Ударный дрон морпехов 35-й ОБрМП ликвидировал оккупанта, пытавшегося его сбить. ВИДЕО

На одном из направлений фронта воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского нанесли прицельный удар по российскому солдату, который пытался отбить дрон с неба.

Видео, зафиксированное с БПЛА, демонстрирует, как захватчик, заметив дрон, начинает размахивать оружием, вероятно пытаясь его сбить. Поэтому в результате удара по дрону, он сдетонировал и ликвидировал оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили 2 миномета, пункт управления БПЛА и пехоту врага на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20363) ликвидация (3981)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лапоть любит лапту.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:30 Ответить
бейсболіст-невдаха ? ))
показать весь комментарий
17.05.2025 11:52 Ответить
Добикувався козлина.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:01 Ответить
"дрон молодець, штик дурак"
А.Суворов

.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:51 Ответить
притворяшка
показать весь комментарий
17.05.2025 15:23 Ответить
яке живуче створіння...((- срань небесна..((
показать весь комментарий
17.05.2025 20:34 Ответить
Strike three - and you're out !
показать весь комментарий
19.05.2025 07:37 Ответить
 
 