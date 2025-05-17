РУС
Воины 53-й ОМБр уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион" на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион"

Аэроразведка с помощью беспилотного летательного аппарата "Аист-100" нашла вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", которая работала по нашим позициям. После передачи точных координат цели, подразделению "Signum" нанесли удар и успешно повредили вражеское орудие, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы Нацполиции уничтожают врага в посадках, руинах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО

армия РФ (20363) уничтожение (7726) 53 отдельная механизированная бригада (131)
Добре...
17.05.2025 16:16 Ответить
Так знищили чи пошкодили, чи "професіоналм " з ЦН без різниці?
17.05.2025 16:24 Ответить
Таки приніс лелека))))
17.05.2025 17:25 Ответить
Прийшла весна - розцвіли горять піони
17.05.2025 18:38 Ответить
Сильний РЕБ. Важко долається... Молодці!
17.05.2025 22:35 Ответить
вообще-то "пион" - самая крупная...
18.05.2025 12:58 Ответить
 
 