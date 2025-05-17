3 699 6
Воины 53-й ОМБр уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион" на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион"
Аэроразведка с помощью беспилотного летательного аппарата "Аист-100" нашла вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", которая работала по нашим позициям. После передачи точных координат цели, подразделению "Signum" нанесли удар и успешно повредили вражеское орудие, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розцвілигорять піони