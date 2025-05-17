РУС
Удар высокоточными авиабомбами по месту скопления врага в Курской области. ВИДЕО

Украинские Силы обороны нанесли высокоточный удар по месту скопления личного состава противника в районе населенного пункта Гуево, Курская область.

Для поражения цели применены управляемые авиационные боеприпасы, которые с точностью поразили позиции оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Воины 53 ОМБр уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион" на Лиманском направлении.

+28
Собирайтесь орки в кучу, мы вас бомбой нахлабучим...
17.05.2025 16:50 Ответить
+23
Гарно та влучно влупили!
17.05.2025 16:50 Ответить
+20
Так красиво повинно бути у Москві.

Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
17.05.2025 16:54 Ответить
Кожен день кацапи мають дохнути в тилу. Смерть кацапам!
17.05.2025 16:54 Ответить
Так красиво повинно бути у Москві.

Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
17.05.2025 16:54 Ответить
знаєте, я теж не в захваті від нього, проье такі як ви і вам подіні і ваші пости - це шизофренія, бездумне кидання кизяками. Ну і що ви повідомили? Ви все знаєте, ви освічені... більш за все - ви кретин з 8- ма класами освіти, вдаєте з себе знавця політики... і таких 2/3 населення - одновалетні говнокиди
19.05.2025 11:57 Ответить
Приємно познайомитися.
А я бізнес-аналітик в НБУ.
19.05.2025 13:16 Ответить
У зебілів цікаві наступні речі:
1. Всі ви, як під кальку зараз починаєте свої висери з фрази на кшталт "я теж не в захваті від нього, але..."
І це добре. Значить ви розумієте реальний стан речей та рівень підтримки ваших хозяїв.

2. Ви все одно такі ж тупі, як і раніше.
Бо, коли ви починаєте у 2025 році вимагати деталей та доказів, вам навіть на думку не спадає, що прямо зараз за 5-10 хвилин вам нагуглять всі деталі та докази.
І цим ви явно не робите краще своїм хозяївам.

3. З 21 дописувача, що виявили активність щодо мого поста, тільки тобі одному, дебіле, щось не зрозуміло. Але не стримуйся - сци проти вітра далі.
19.05.2025 13:58 Ответить
Харашо что все вижили...
17.05.2025 16:58 Ответить
ВІтаю у Пеклі, русня.
17.05.2025 17:10 Ответить
Шо з іплом, руSSня?
17.05.2025 17:23 Ответить
особливо нравиццця, коли воно вибухає-горить саме на іскаканих землях іскаканої скрєпної Московії..
хоча по-правді (відносно цього випадку), колись раніше - українських, які кацапи тупо вкрали...
17.05.2025 17:23 Ответить
Путлєр запросив війну на рашу. Тепер не зупинить.
17.05.2025 17:41 Ответить
По реке плывет топор из деревни Зуево! Ну и пусть себе плывет, железяка ... .
17.05.2025 17:43 Ответить
Перша буква в назві населеного пункту неправильна
17.05.2025 19:37 Ответить
А де скупчення? Я його не бачу. Мабуть, розсіялося само по собі...
17.05.2025 17:54 Ответить
Прицільно б'ють БрянКурБел-ські партизани із народних республік
17.05.2025 18:26 Ответить
Ну и гуй сними.
17.05.2025 18:06 Ответить
Гуєво - із яким словом рифмується ?
17.05.2025 18:28 Ответить
прекрасні краєвиди! двіжуха!
17.05.2025 18:28 Ответить
Портал в Мордор
17.05.2025 18:35 Ответить
Один навіть попрощатись вспів : "Пращайтє іхтіандри ху...ви !... "
17.05.2025 18:52 Ответить
якщо цеглиною не прибило, то в пилюці задохнулись
17.05.2025 20:06 Ответить
Бог з вами... там такий тиск...
19.05.2025 11:59 Ответить
О! Вже й рашка потихеньку на Бахмут перетворюється! Ех, лупити їх неперелупити...
17.05.2025 21:01 Ответить
Люди ітварини не постраждали вибачте за сміття
17.05.2025 21:26 Ответить
 
 