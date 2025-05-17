11 604 26
Удар высокоточными авиабомбами по месту скопления врага в Курской области. ВИДЕО
Украинские Силы обороны нанесли высокоточный удар по месту скопления личного состава противника в районе населенного пункта Гуево, Курская область.
Для поражения цели применены управляемые авиационные боеприпасы, которые с точностью поразили позиции оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Серый Вовк
igor shmatko
Герхард
Але ж не з нашим великим ракетобудівельником ЗЄ.
А я бізнес-аналітик в НБУ.
1. Всі ви, як під кальку зараз починаєте свої висери з фрази на кшталт "я теж не в захваті від нього, але..."
І це добре. Значить ви розумієте реальний стан речей та рівень підтримки ваших хозяїв.
2. Ви все одно такі ж тупі, як і раніше.
Бо, коли ви починаєте у 2025 році вимагати деталей та доказів, вам навіть на думку не спадає, що прямо зараз за 5-10 хвилин вам нагуглять всі деталі та докази.
І цим ви явно не робите краще своїм хозяївам.
3. З 21 дописувача, що виявили активність щодо мого поста, тільки тобі одному, дебіле, щось не зрозуміло. Але не стримуйся - сци проти вітра далі.
хоча по-правді (відносно цього випадку), колись раніше - українських, які кацапи тупо вкрали...