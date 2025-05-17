Украинские защитники уничтожили вражескую машину, 2 камеры наблюдения и 3 позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники 4-го Харьковского отряда на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили вражеское транспортное средство, две камеры наблюдения и три позиции противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

