РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10483 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 598 0

Украинские защитники уничтожили вражескую машину, 2 камеры наблюдения и 3 позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники 4-го Харьковского отряда на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили вражеское транспортное средство, две камеры наблюдения и три позиции противника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар высокоточными авиабомбами по месту скопления врага в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20363) Госпогранслужба (6776) уничтожение (7726) Харьковская область (1480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 