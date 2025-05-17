3 598 0
Украинские защитники уничтожили вражескую машину, 2 камеры наблюдения и 3 позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО
Пограничники 4-го Харьковского отряда на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожили вражеское транспортное средство, две камеры наблюдения и три позиции противника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль