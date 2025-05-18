Угледар: причины и последствия потери. Документальный фильм Ирины Стороженко. ВИДЕО

2 октября 2024 года оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила о выводе украинских сил из Угледара - города, который более двух лет оставался одним из символов несокрушимости на юго-западе Донбасса. Именно здесь, на господствующей высоте, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев провела одни из самых ожесточенных оборонительных боев, сдерживая врага, несмотря на ежедневные атаки бронетехники, артиллерии и дронов.

Однако последние месяцы стали критическими: кадровый голод, нехватка ротаций, износ ресурсов и отсутствие координации на высшем уровне сделали потерю города неизбежной.

В фильме документальном фильме, опубликованном на ютуб-канале Бутусов Плюс - рассказы тех, кто удерживал Угледар до последнего. Кто выходил под обстрелы "без приказа", кто потерял побратимов, кто был вынужден принимать решения, когда командование молчало, информирует Цензор.НЕТ.

