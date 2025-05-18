РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10135 посетителей онлайн
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
20 978 221

Заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review, - Бутусов

олександр ширшин

Заявление командира 1-го батальона 47-й механизированной бригады Александра Ширшина о желании уволиться с должности в знак протеста против некомпетентных решений украинского командования на Курщине - это важное событие в армии и обществе.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что слова комбата Ширшина невозможно проигнорировать - это беспрецедетная по резкости критика и вызов, который требует официальной реакции Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, командующего сухопутными войсками, командующего группировки войск "Курск".

Бутусов напоминает, что 47-я бригада выполняет задачи на Курщине, и такие вопросы, которые задал комбат Ширшин в фейсбуке, задают на этом направлении и некоторые другие украинские командиры.

Далее он публикует прямую цитату Ширшина:

"Дебильнее задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в сраку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались.

Соответствующий рапорт написан, надеюсь меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам.

Спасибо, Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine! Надеюсь ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Также читайте: Комбат 47-й ОМБр Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования

Также Бутусов подробно анализирует, о чем говорится в заявлении комбата.

"О чем идет речь, мы видим прямо сейчас по видео возле села Теткино, которые враг выкладывает со своих дронов, - попытка атаковать колоннами техники в лоб под наблюдением и поражением российскими дронами приводит к значительным потерям техники и людей. Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в господстве и применении войск. Политическая задача вести боевые действия на территории врага, которая поставлена Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки много раз, не считая потерь", - отмечает он.

Также Бутусов подробно рассказывает, кто же этот комбат, кто выступил против?

Александр Ширшин - интеллектуальный и образованный человек, его случайное фронтовое фото, как он читает в окопе книгу философа Тимоти Снайдера в 22-м году, обошло весь мир. Ширшин защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, он пошел на войну в 80-ю десантно-штурмовую бригаду, стал командиром взвода. Впоследствии стал командиром роты 47-й механизированной бригады. Показал себя настоящим лидером во время наступательной операции на Запорожском направлении в 2023-м. Именно его рота несколько месяцев прорывая в лоб мощную и подготовленную оборону врага, одной из первых прорвалась к Работино, потому что командир роты всегда был с людьми, часто сам участвовал в штурмах и сражался со всеми на передовой. Это роту Ширшина можно увидеть в фильме Олега Сенцова "Реал".

Читайте также: Снайперов и минометчиков из 47-й ОМБр используют в качестве штурмовиков без специальной подготовки, - обращение бойцов. ВИДЕО

За боевые заслуги Ширшин был назначен на должность заместителя командира, а затем и командира 1-го механизированного батальона 47-й бригады, в боях под Авдеевкой и на Курщине показал себя с лучшей стороны.

"Ширшин всегда лично занимался эвакуацией раненых и погибших, делал все для уменьшения потерь, за что пользовался и пользуется большим уважением у своих бойцов. Для него жизнь людей и выполнения рискованных боевых задач - это не слова, это поступки, которые он выполнял не один раз. Поэтому если он поставил вопрос резко - значит имеет на это моральное право. Ширшин прав и по сути - так дальше воевать нельзя.

Чтобы решить проблему, он показал готовность отречься от своего высокого статуса ради чести. Это поступок Воина и Гражданина", - добавляет Бутусов.

По его мнению, слова Ширшина заслуживают официальной оценки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец 47-й ОМБр "Магура" сбивает "шахед" из ПЗРК "Игла". ВИДЕО

"Дальнейшие действия на Курщине должны планироваться только после проведения After action review. Честность и интеллект офицера заслуживают не увольнения, а наоборот - повышения в должности", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

Автор: 

Бутусов Юрий (4410) ВСУ (6862) Курск (1182) 47 отдельная механизированная бригада (274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Комбат правий 100%. Але він недоговорює. Причина по якій т.зв генералітет посилає солдат в самовбивчі атаки - зовсім не некомпетентність а елементарне шкідництво. та як генштаб імені Єрмака - Сирського це шобло зрадників, колаборантів і просто шпигунів Росії. Для них (і в першучергу для НЛС) патріоти України - це нацики, порохоботи, яких цілеспрямовано знищуютьь в тих самих самовбивчих атаках. ... Бажаю комбату вижити. Не здивуюсь якщо саме він ивявиться на 0. скоро. Але щиро бажаю йому залишитисьь живим цілим і здоровим.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:55 Ответить
+55
показать весь комментарий
18.05.2025 08:02 Ответить
+33
Зебіл побоюючись опору армії і великого рейтинга Залужного, швидко обезголовив ЗСУ. Поставив своїх, тупих, надійних, крадовитих сраколизів. Їх більшість.
Командувач Сирський вихований російською школою. Вони воюють м'ясом. Така основна стратегія. Він також так робить. Бо іншого не виходить. Гроші, які би мали піти на оснащення, тупо вкрали. Що нам лишається ? Класти бійців. Як завжди.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"шойгу, хєрасімов, хдє **********!" по українськи...
показать весь комментарий
18.05.2025 10:59 Ответить
курська операція спланована в кремлі.не розумію наших содат - ви ж не раби в стойлі внутрішніх окупантів.
показать весь комментарий
18.05.2025 11:09 Ответить
По факту раби. Це суть армії. Партизани і міліція можуть собі дозволити аналіз і раціональні рішення. Кадрова армія завжди виконує накази. Тому раби.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:08 Ответить
Некомпетентність бездарних командирів не поверне тих загиблих,поки діти цих командирів не будуть в піхоті під командуванням свого батька,поки ці командири безкарно можуть відправляти людей на "м'ясо" нічого не змінеться.Йде свідоме винещення чоловіків, які у майбутньому зможуть чинити опір ригозеленій владі,яка здає Україну пукіну.
показать весь комментарий
18.05.2025 11:24 Ответить
Те, що бездарний( можливо шкідництво, зрада, оманські договарняки) штабний генералітет зумисно вбиває українських воїнів, то це вже доказаний факт. Якого хрена полізли на Курщину? Зеленського з його шоблою до суду.
показать весь комментарий
18.05.2025 11:34 Ответить
Тепер комбата звільнять та відправлять десь послом...
Бо ламати систему в Армії влада не захоче...
показать весь комментарий
18.05.2025 11:36 Ответить
Дивно. До цього недовольних просто знімали з посад і засовували в якусь сраку, а тут раптом дозволили підняти такий розголос.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:34 Ответить
Нажаль, ніякими "аfter review", не можна замінитии людський фактор. Це якість українців, як управлінців взагалі,у будь- якій сфері діяльності. Що у бізнесі, що у державному управлінні, що в Армії.
Вже було, коли зняли Залужного і більше десятка генералів. Всі раділи, що " ну тепер поганих замінили на хороших". Тільки виявилося, що все навпаки...
Ось такі невеселі думки..
показать весь комментарий
18.05.2025 12:48 Ответить
Радянщина в головах у зеленського єрмака татарова сирського, не хоче і не може створити нічого окрім радянської армії - слухняну отару баранів якими можна керувати як шахами, навіть не вміючи грати в ті самі шахи.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:55 Ответить
Був час,це коли рашка напала на Україну і наш найвищий державний командно-політичний склад був настільки деморалізований і розгублений,що абсолютно не втручався у військові діі.Він навіть втікнути не мав сили,настільки паралізувало від страху.І це був час найбільших наших перемог,звільнення наших територій.Але от вони очухались і їм захотілось до тих перемог доєднатись,і вони почали керувати.От вони і керують вже два роки.і дуже непогано освоїлись.Згрібають бабло,скуповують нерухомість де нема війни,підписують якісь угоди,роблять заяви,їздять по світу і завойовують авторитет.Вони вже убезпечились від всього,вони готові до любого сценарію,тим паче що при любому сценарію вони будуть жити і жити дуже добре...
показать весь комментарий
18.05.2025 12:57 Ответить
After action review це по нашому 'розбір польотів') І після інтерв'ю розбиратимуть лише те що офіцер посмів розкритикувати своїх начальників публічно. Операції ніхто не розбиратиме
показать весь комментарий
18.05.2025 13:15 Ответить
Бутусов написав дурню. Як дебіли, які віддають дебільні накази можуть аналізувати свої ж дебільні накази? Кому як не Бутсову знати всю структуру і інтелектуальний рівень генералітету зсу?
показать весь комментарий
18.05.2025 13:59 Ответить
Він каже так як має бути інакше він мав би сказати що з такими дебілами ми гарантовано програємо, а розносити зраду на велику аудиторію це не зовсім те що зараз потрібно
показать весь комментарий
18.05.2025 17:40 Ответить
Прямо парад прозріння на цензорі. Думаю якщо зайти у тему з Трампом все збіговисько місцевих зелетролів буде там.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:25 Ответить
шкода комбата, тепер його або посадят або ліквідуют, система жерла і не таких
показать весь комментарий
18.05.2025 13:27 Ответить
Вище політичне та військове керівництво 'України не компетентне і не здатне до самоаналізу,рефлексії своїх дій та помилок.
Воно має добровільно піти у відставку.
Але оскільки добровільно воно не піде - то і далі буде намарно витрачати людей в безглуздих штурмах та піаракціях. І далі буде грабувати народ і армію. Садити офіцерів та випускати злодіїв.
Визвольна війна українського народу 2022-23 перетворена владою у війну кріпаків рекрутів за інтереси класу чиновників-силовиків. Війна за збережння нації перетворилася на війну за збереження територій та панських маєтностой.
Поки люди будуть підтримувати Зе владу та слухати їх обслуговуючий персонал-медіаповій нічого не буде...
показать весь комментарий
18.05.2025 13:31 Ответить
Почитав коментарі під постом від інших військових, сумно з того всього.... І не бачу виходу як все змінити, треба піднімати молодих толкових командирів, а частину вищого складу відправляти на пенсію... Але на це не підуть політики, тому що такі командири не будуть мовчати та будуть говорити про реальний стан справ, та знімуть рожеві окуляри з частини населення....

https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid0ojq9XcHGkifQsdUEkkE7xGSqtikvqEe1uHESdCFykseHz1R6DvfeD1k9RS1eiNWkl
показать весь комментарий
18.05.2025 13:43 Ответить
На жаль, зараз владі потрібні не патріоти-професіонали, а сраколизи. І, на жаль, така сама ситуація і в США.
показать весь комментарий
18.05.2025 14:31 Ответить
тыловые генералы - лайно
показать весь комментарий
19.05.2025 04:05 Ответить
Потрібно знати, скільки дурних командирів віддають накази, а виконання дурних наказів може призвести до загибелі великої кількості солдатів у бою.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 