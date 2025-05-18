Заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review, - Бутусов

Заявление командира 1-го батальона 47-й механизированной бригады Александра Ширшина о желании уволиться с должности в знак протеста против некомпетентных решений украинского командования на Курщине - это важное событие в армии и обществе.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что слова комбата Ширшина невозможно проигнорировать - это беспрецедетная по резкости критика и вызов, который требует официальной реакции Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, командующего сухопутными войсками, командующего группировки войск "Курск".

Бутусов напоминает, что 47-я бригада выполняет задачи на Курщине, и такие вопросы, которые задал комбат Ширшин в фейсбуке, задают на этом направлении и некоторые другие украинские командиры.

Далее он публикует прямую цитату Ширшина:

"Дебильнее задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в сраку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались.

Соответствующий рапорт написан, надеюсь меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам.

Спасибо, Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine! Надеюсь ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Также Бутусов подробно анализирует, о чем говорится в заявлении комбата.

"О чем идет речь, мы видим прямо сейчас по видео возле села Теткино, которые враг выкладывает со своих дронов, - попытка атаковать колоннами техники в лоб под наблюдением и поражением российскими дронами приводит к значительным потерям техники и людей. Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в господстве и применении войск. Политическая задача вести боевые действия на территории врага, которая поставлена Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки много раз, не считая потерь", - отмечает он.

Также Бутусов подробно рассказывает, кто же этот комбат, кто выступил против?

Александр Ширшин - интеллектуальный и образованный человек, его случайное фронтовое фото, как он читает в окопе книгу философа Тимоти Снайдера в 22-м году, обошло весь мир. Ширшин защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, он пошел на войну в 80-ю десантно-штурмовую бригаду, стал командиром взвода. Впоследствии стал командиром роты 47-й механизированной бригады. Показал себя настоящим лидером во время наступательной операции на Запорожском направлении в 2023-м. Именно его рота несколько месяцев прорывая в лоб мощную и подготовленную оборону врага, одной из первых прорвалась к Работино, потому что командир роты всегда был с людьми, часто сам участвовал в штурмах и сражался со всеми на передовой. Это роту Ширшина можно увидеть в фильме Олега Сенцова "Реал".

За боевые заслуги Ширшин был назначен на должность заместителя командира, а затем и командира 1-го механизированного батальона 47-й бригады, в боях под Авдеевкой и на Курщине показал себя с лучшей стороны.

"Ширшин всегда лично занимался эвакуацией раненых и погибших, делал все для уменьшения потерь, за что пользовался и пользуется большим уважением у своих бойцов. Для него жизнь людей и выполнения рискованных боевых задач - это не слова, это поступки, которые он выполнял не один раз. Поэтому если он поставил вопрос резко - значит имеет на это моральное право. Ширшин прав и по сути - так дальше воевать нельзя.

Чтобы решить проблему, он показал готовность отречься от своего высокого статуса ради чести. Это поступок Воина и Гражданина", - добавляет Бутусов.

По его мнению, слова Ширшина заслуживают официальной оценки.

"Дальнейшие действия на Курщине должны планироваться только после проведения After action review. Честность и интеллект офицера заслуживают не увольнения, а наоборот - повышения в должности", - резюмирует он.

