Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
Комбат 47-й ОМБр Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования

Ширшин подал рапорт на увольнение

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт об увольнении с должности. Военный обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Об этом Ширшин написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны, - выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в ср#ку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам", - написал комбат.

В своей заметке Ширшин обозначил официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием: "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".

Отметим, что из открытых источников известно, что 47-я бригада с октября 2024 года выполняет боевые задачи на Курщине. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

Смотрите также: Бойцы 47 ОМБр уничтожили 5 единиц вражеской техники в Курской области. ВИДЕО

увольнение (2701) ВСУ (6859) 47 отдельная механизированная бригада (274)
Топ комментарии
+92
скоже накипіло у людини під командуванням зельоних гнид
17.05.2025 20:21 Ответить
+84
Их дети будут в штабах сидеть... Если вообще вернуться из заграницы.
17.05.2025 20:17 Ответить
+77
А головнокомандувач знов звичайно нє-прі-чьом бо то не він призначає тих хто ставить ті самі дебільні задачі...
17.05.2025 20:21 Ответить
Я відповідав про коментар про те, як негарно діючому офіцеру покидати військо під час війни, а не про перехід з однієї держслужби на іншу. Ширшин може теж влаштується начальником відділення в Укрпошту чи там державним нотаріусом - це ж держслужба, всі претензії зняті.
18.05.2025 20:15 Ответить
*відповідав на коментар
18.05.2025 20:17 Ответить
18.05.2025 13:05 Ответить
при этом ******** была гораздо более тяжелая йухня.
18.05.2025 19:00 Ответить
С абсолютной уверенностью можно утверждать одно, для Зели это дурной знак, мягко выражаясь тревожный звоночек.
18.05.2025 15:22 Ответить
в смыслэ
19.05.2025 00:36 Ответить
Ми стаємо все більш подібними до наших ворогів часів війни у чечні. Пісня тих часів - у нас зараз не так само?
- за страну благоверной лжи, где один резон - воровать;
- как алешкин прощальний крик окарябал ажур чинов
18.05.2025 16:51 Ответить
Рапорт на увольнение из армии или с должности? Переведут командовать ротой или на штабную должность, так кому и что он расскажет?
18.05.2025 18:58 Ответить
Допустим была идея захватить Курскую АЭС, затем выдвинуть условия на обмен Запорожской. В первый же день стало понятно что ничего не получится, сразу надо было откатиться назад, вместо этого ВСУ приказали закрепиться. Наверно это расскажет, ещё и цифрами потерь хочет ошарашить.
18.05.2025 20:46 Ответить
Дивно адже успішний наступ чи оборона чи інші дії, якраз залежать від командирів бригад, батальйонів, рот і взводів, саме від їх дій залежить успіх чи ні тут таке враження що хочуть перекласти провину
18.05.2025 19:38 Ответить
Якщо-б Зеленський зі своїми менеджарами, депутатами , Сирським, Умеровим, Шмигалем на іншими хапугами і олігархами біля влади знали, що у разі великих втрат від їх керівництва чи бездіяльності, та і взагалі від великих втрат на фронті ім теж доведеться взяти у руки автомати і бути на нулі, вониб більше дбали про українських захисників і не спалювали їх як сірники, до речі так і не оприлюднено загальну кількість втрат, хоча ворог про це знає, той же Трамп прилюдно каже що близько 600 тис. вбитими і пораненими з боку Украни, а так у них все добре-вони безпосередньо воювати не будуть, у кожного з них вже родичі на кордоном, а самі вони займаються скупкою землі під свою офшорні агрохолдінги- тому чим буде більше вбито українських захисників тем більше землі їм залишиться- тому все логічно і просто.
18.05.2025 20:39 Ответить
А хіба ні про це росповідав Валерій Маркус?
18.05.2025 21:09 Ответить
Так це розпіарена 47-ма. А тепер уявіть що твориться в менш відомих. Армія стає подібною до тої з якої всі ржали в 22-му. До кацапської. Це й не дивно, бо на командні посади совкодрочерні генерали призначають 'своїх' - таких же близьких по духу совкових жополизів. Три роки в армії і можу сказати що стає все гірше і гірше. Не знаю що було до 22-го, але за три роки ми упорно рухаємося в дупу.
18.05.2025 22:16 Ответить
Ах, да, добавлю що головна проблема того що ми рухаємось в дупу - рабство. Повнота влади командира і неможливість перевестися куди небудь без згоди цього рабовласника. Як результат... Нампізда короче якщо одним словом. Отріцатєльний отбор.
18.05.2025 22:19 Ответить
Раб, трындеть - на Волгу, там тоже вода соленая.
19.05.2025 12:15 Ответить
Підтримую сказане! У владі України внутрішній ворог який працює на москалів та не тільки!
19.05.2025 06:27 Ответить
