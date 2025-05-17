Комбат 47-й ОМБр Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт об увольнении с должности. Военный обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Об этом Ширшин написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны, - выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в ср#ку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам", - написал комбат.

В своей заметке Ширшин обозначил официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием: "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".

Отметим, что из открытых источников известно, что 47-я бригада с октября 2024 года выполняет боевые задачи на Курщине. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

