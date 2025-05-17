Комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Про це Ширшин написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам", - написав комбат.

У своєму дописі Ширшин позначив офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

Зазначимо, що з відкритих джерел відомо, що 47 бригада з жовтня 2024 року виконує бойові завдання на Курщині. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року.

