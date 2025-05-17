УКР
Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
39 413 216

Комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування

Ширшин подав рапорт на звільнення

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади. Військовий звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Про це Ширшин написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в ср#ку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам", - написав комбат.

У своєму дописі Ширшин позначив офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

допис

Зазначимо, що з відкритих джерел відомо, що 47 бригада з жовтня 2024 року виконує бойові завдання на Курщині. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року.

Дивіться також: Бійці 47 ОМБр знищили 5 одиниць ⁩ворожої техніки в Курській області. ВIДЕО

звільнення (2719) ЗСУ (7857) 47 окрема механізована бригада (277) Ширшин Олександр (12)
Топ коментарі
+92
скоже накипіло у людини під командуванням зельоних гнид
17.05.2025 20:21 Відповісти
17.05.2025 20:21 Відповісти
+84
Их дети будут в штабах сидеть... Если вообще вернуться из заграницы.
17.05.2025 20:17 Відповісти
17.05.2025 20:17 Відповісти
+77
А головнокомандувач знов звичайно нє-прі-чьом бо то не він призначає тих хто ставить ті самі дебільні задачі...
17.05.2025 20:21 Відповісти
17.05.2025 20:21 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Я відповідав про коментар про те, як негарно діючому офіцеру покидати військо під час війни, а не про перехід з однієї держслужби на іншу. Ширшин може теж влаштується начальником відділення в Укрпошту чи там державним нотаріусом - це ж держслужба, всі претензії зняті.
18.05.2025 20:15 Відповісти
18.05.2025 20:15 Відповісти
*відповідав на коментар
18.05.2025 20:17 Відповісти
18.05.2025 20:17 Відповісти
18.05.2025 13:05 Відповісти
18.05.2025 13:05 Відповісти
при этом ******** была гораздо более тяжелая йухня.
18.05.2025 19:00 Відповісти
18.05.2025 19:00 Відповісти
С абсолютной уверенностью можно утверждать одно, для Зели это дурной знак, мягко выражаясь тревожный звоночек.
18.05.2025 15:22 Відповісти
18.05.2025 15:22 Відповісти
в смыслэ
19.05.2025 00:36 Відповісти
19.05.2025 00:36 Відповісти
Ми стаємо все більш подібними до наших ворогів часів війни у чечні. Пісня тих часів - у нас зараз не так само?
- за страну благоверной лжи, где один резон - воровать;
- как алешкин прощальний крик окарябал ажур чинов
18.05.2025 16:51 Відповісти
18.05.2025 16:51 Відповісти
Рапорт на увольнение из армии или с должности? Переведут командовать ротой или на штабную должность, так кому и что он расскажет?
18.05.2025 18:58 Відповісти
18.05.2025 18:58 Відповісти
Допустим была идея захватить Курскую АЭС, затем выдвинуть условия на обмен Запорожской. В первый же день стало понятно что ничего не получится, сразу надо было откатиться назад, вместо этого ВСУ приказали закрепиться. Наверно это расскажет, ещё и цифрами потерь хочет ошарашить.
18.05.2025 20:46 Відповісти
18.05.2025 20:46 Відповісти
Дивно адже успішний наступ чи оборона чи інші дії, якраз залежать від командирів бригад, батальйонів, рот і взводів, саме від їх дій залежить успіх чи ні тут таке враження що хочуть перекласти провину
18.05.2025 19:38 Відповісти
18.05.2025 19:38 Відповісти
Якщо-б Зеленський зі своїми менеджарами, депутатами , Сирським, Умеровим, Шмигалем на іншими хапугами і олігархами біля влади знали, що у разі великих втрат від їх керівництва чи бездіяльності, та і взагалі від великих втрат на фронті ім теж доведеться взяти у руки автомати і бути на нулі, вониб більше дбали про українських захисників і не спалювали їх як сірники, до речі так і не оприлюднено загальну кількість втрат, хоча ворог про це знає, той же Трамп прилюдно каже що близько 600 тис. вбитими і пораненими з боку Украни, а так у них все добре-вони безпосередньо воювати не будуть, у кожного з них вже родичі на кордоном, а самі вони займаються скупкою землі під свою офшорні агрохолдінги- тому чим буде більше вбито українських захисників тем більше землі їм залишиться- тому все логічно і просто.
18.05.2025 20:39 Відповісти
18.05.2025 20:39 Відповісти
А хіба ні про це росповідав Валерій Маркус?
18.05.2025 21:09 Відповісти
18.05.2025 21:09 Відповісти
Так це розпіарена 47-ма. А тепер уявіть що твориться в менш відомих. Армія стає подібною до тої з якої всі ржали в 22-му. До кацапської. Це й не дивно, бо на командні посади совкодрочерні генерали призначають 'своїх' - таких же близьких по духу совкових жополизів. Три роки в армії і можу сказати що стає все гірше і гірше. Не знаю що було до 22-го, але за три роки ми упорно рухаємося в дупу.
18.05.2025 22:16 Відповісти
18.05.2025 22:16 Відповісти
Ах, да, добавлю що головна проблема того що ми рухаємось в дупу - рабство. Повнота влади командира і неможливість перевестися куди небудь без згоди цього рабовласника. Як результат... Нампізда короче якщо одним словом. Отріцатєльний отбор.
18.05.2025 22:19 Відповісти
18.05.2025 22:19 Відповісти
Раб, трындеть - на Волгу, там тоже вода соленая.
19.05.2025 12:15 Відповісти
19.05.2025 12:15 Відповісти
Підтримую сказане! У владі України внутрішній ворог який працює на москалів та не тільки!
19.05.2025 06:27 Відповісти
19.05.2025 06:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 