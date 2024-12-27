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Бійці 47 ОМБр знищили 5 одиниць ⁩ворожої техніки в Курській області. ВIДЕО

Артилеристи 47-ої окремої механізованої бригади спільно з пілотами відпрацювали по росіянах з "Паладинів", 122-мм гаубиць, мінометів та FPV-дронів.

Пострілом із ПТРК "Стугна" бійці знищили БТР ворога. Крім того, воїни знищили ще 4 одиниці ⁩ворожої техніки в Курській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів-камікадзе нищать ворожу техніку на Кінбурнській косі. ВIДЕО

Автор: 

війна (1400) знищення (7243) БТР (279) Курськ (1109) 47 окрема механізована бригада (265)


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Слава воїнам ЗСУ !!!
Хенералам можна розслабитися..... - це не про вас!
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27.12.2024 16:58 Відповісти
Дякуємо за гарну працю, хлопці!
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27.12.2024 19:49 Відповісти
 
 