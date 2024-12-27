Бійці 47 ОМБр знищили 5 одиниць ворожої техніки в Курській області. ВIДЕО
Артилеристи 47-ої окремої механізованої бригади спільно з пілотами відпрацювали по росіянах з "Паладинів", 122-мм гаубиць, мінометів та FPV-дронів.
Пострілом із ПТРК "Стугна" бійці знищили БТР ворога. Крім того, воїни знищили ще 4 одиниці ворожої техніки в Курській області, повідомляє Цензор.НЕТ.
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