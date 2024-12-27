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Оператори дронів-камікадзе нищать ворожу техніку на Кінбурнській косі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських операторів дронів на окупованій Кінбурнській косі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано щонайменше чотири успішні атаки на ворожу техніку.

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армія рф (17388) війна (1400) окупація (6695) знищення (7243) Кінбурнська коса (23)


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"Нєжданчик" - а їхали як на шашлики ...
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27.12.2024 15:02 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11775 До знищення ворога дронами долучається Петро Порошенко:
"Ми зустрічаємо ці різдвяні свята по-своєму, на роботі. Готуємо до відправки на фронт один з найбільших вантажів за рік - на 63 мільйони гривень за один тиждень.
І так щотижня. Це вже 53-тя поїздка з технікою для ЗСУ на фронт за ОДИН рік.
Сьогодні веземо на Схід сотні FPV-дронів, EcoFlow, дизельних пічок, прально-душові комплекси, сотні нічних FPV-дронів, ноутбуки, екскаватори, шини, купольний РЕБ, «Старлінки», вантажівки, дефіцитні нічні «Мавіки».
До речі, щодо відвертої брехні деяких представників партії влади про наші «Мавіки».
По-перше, вони кажуть, що нібито ці дрони були закуплені за ваші гроші. Але всі ж знають, що Фонд Порошенка ніколи не збирав жодних донатів і повністю фінансується за рахунок наших з Мариною особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6 500 000 000 гривень.
По-друге, вони брешуть, що ці дрони пів року чекали на складах, поки ми «попіаримося». Показую офіційний документ, накладну щодо цих «Мавіків». Стоїть чітка дата отримання - 24 грудня. Отримали, прозвітували, відправили на фронт. Усе 24 грудня.
Якби ці брехуни колись спробували попрацювати так само ефективно, як наша команда, відправляючи техніку для ЗСУ день у день, було б чудово. Але нам своє робити. На різдвяні, на новорічні свята. Бо нічого важливішого для нас, ніж допомога армії в порятунку держави, зараз не існує."
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27.12.2024 15:54 Відповісти
кацапи засруть мінами всю косу, удмурти постріляють всіх пеліканів, і фламінго вже туди не повернуться ще десятиріччя. Ну я я на косу вже ніколи не попаду.
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27.12.2024 15:54 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи .
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27.12.2024 16:35 Відповісти
"Круту осип"-кацапи ннапевно давно спалили...
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28.12.2024 12:32 Відповісти
не думаю. Там дохєра колаборантів, тому в "КО" зараз живуть військові кацапи.
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28.12.2024 15:08 Відповісти
 
 