Оператори дронів-камікадзе нищать ворожу техніку на Кінбурнській косі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських операторів дронів на окупованій Кінбурнській косі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано щонайменше чотири успішні атаки на ворожу техніку.

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