Окупанти збільшили кількість підрозділів на Кінбурнській косі, - Сили оборони півдня

На захопленій Кінбурнській косі російські окупанти збільшили кількість своїх підрозділів, які її обороняють.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами речника, російська армія зосередила на косі, зокрема, артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

"Обороняють цей район для того, щоб взагалі перешкодити захопленню саме Дніпровської затоки. У ворога є велике занепокоєння і вони, крім того, що на самій Кінбурнській косі розмістили додаткові сили оборони, десь місяці два з половиною тому перекинули туди із Севастополя дивізіон річкових катерів – приєднали його до так званої Дніпровської флотилії. Це теж зроблено для того, щоб посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема", – пояснив Волошин.

Речник зауважив, що Кінбурнська коса закриває вхід з моря до Дніпра, тому, взявши її під контроль, можна "фактично закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря".

"Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області. Це, дійсно, важливий плацдарм з багатьох, багатьох аспектів", – додав він.

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Нагадуємо, Кінбурнська коса розташована на окупованій частині Миколаївської області за кілька кілометрів від Очакова. Місцева влада неодноразово повідомляла, що Очаків зазнає російських атак саме з цієї території.