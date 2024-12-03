Оккупанты увеличили количество подразделений на Кинбурнской косе, - Силы обороны юга

На захваченной Кинбурнской косе российские оккупанты увеличили количество своих подразделений, которые ее обороняют.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам спикера, российская армия сосредоточила на косе, в частности, артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны.

"Обороняют этот район для того, чтобы вообще помешать захвату именно Днепровского залива. У врага есть большое беспокойство и они, кроме того, что на самой Кинбурнской косе разместили дополнительные силы обороны, где-то месяца два с половиной назад перебросили туда из Севастополя дивизион речных катеров - присоединили его к так называемой Днепровской флотилии. Это тоже сделано для того, чтобы усилить свое присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе в частности", - сказал Волошин.

Спикер отметил, что Кинбурнская коса закрывает вход с моря в Днепр, поэтому, взяв ее под контроль, можно "фактически закрыть возможность российским подразделениям получать определенную поддержку с моря".

"Это для них и для нас достаточно важный плацдарм. Кроме того, с Кинбурнской косы можно вести обстрелы юга Херсонской области, юга Николаевской области. Это, действительно, важный плацдарм по многим, многим аспектам", - добавил он.

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Напоминаем, Кинбурнская коса расположена на оккупированной части Николаевской области в нескольких километрах от Очакова. Местные власти неоднократно сообщали, что Очаков подвергается российским атакам именно с этой территории.