Войска РФ накапливают силы в районе Кинбурнской косы, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр, - Силы обороны Юга

Российские войска усиливают фортификационные сооружения в районе Кинбурнской косы, чтобы держать под своим контролем устье Днепра и не позволить Силам обороны Украины высадить десант на этой косе.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Скорее всего, по данным нашей разведки, они там (в районе Кинбурнской косы - ред.) накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", - сказал Волошин.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются нарастить количество вооружения на Кинбурнской косе. Враг может планировать штурмовые операции.

Отметим, что Кинбурнская песчаная коса расположена в Николаевской области недалеко от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.