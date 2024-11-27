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Новости Война
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Войска РФ накапливают силы в районе Кинбурнской косы, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр, - Силы обороны Юга

Росіяни хочуть утримати оборону в районі Кінбурнської коси

Российские войска усиливают фортификационные сооружения в районе Кинбурнской косы, чтобы держать под своим контролем устье Днепра и не позволить Силам обороны Украины высадить десант на этой косе.

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Скорее всего, по данным нашей разведки, они там (в районе Кинбурнской косы - ред.) накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", - сказал Волошин.

Читайте также: Российские войска усилили присутствие на Кинбурнской косе, но осуществлять оттуда наступление довольно проблематично, - Силы обороны Юга

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются нарастить количество вооружения на Кинбурнской косе. Враг может планировать штурмовые операции.

Отметим, что Кинбурнская песчаная коса расположена в Николаевской области недалеко от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Автор: 

Волошин Владислав (62) Кинбурнская (19) Силы обороны юга (300)


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Топ комментарии
+2
"Чим густіша трава - тим легше косить...". Вони там зіб"ються на обмеженому просторі - якраз буде гарна ціль для "Градів" та "Хаймерсів"... А те, що залишиться - добивать дронами... Тікать-же - НІКУДИ...
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27.11.2024 15:53
+2
Ось-ось форсуємо Дніпро, ситуація зараз саме така...

Схоже, що хтось застряг у літі 2023.
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27.11.2024 15:53
+2
Як легко було землі віддавати. Да, Зєль? РОзмінували, вивели війська... А тепер коли вдастсья відвоювати?
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27.11.2024 15:54
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По них усім.
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27.11.2024 15:53 Ответить
"Чим густіша трава - тим легше косить...". Вони там зіб"ються на обмеженому просторі - якраз буде гарна ціль для "Градів" та "Хаймерсів"... А те, що залишиться - добивать дронами... Тікать-же - НІКУДИ...
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27.11.2024 15:53 Ответить
А ще взимку на косі такий чудовий клімат, що просто саме для кацапів.
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27.11.2024 15:58 Ответить
Ой, не кажи... Вітрюгани з ніг валять. Видувають тепло - і ніде сховаться... А сирість така, що люди, які звикли до "різко континентального клімату, з фурункульозів не вилазять... Про простудні захворювання вже й мову не веду...
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27.11.2024 16:20 Ответить
Ось-ось форсуємо Дніпро, ситуація зараз саме така...

Схоже, що хтось застряг у літі 2023.
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27.11.2024 15:53 Ответить
Тож була улюблена тема Гуменючки (пам"ятаєте таку ,і де вое поділась ?)
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27.11.2024 16:28 Ответить
Як легко було землі віддавати. Да, Зєль? РОзмінували, вивели війська... А тепер коли вдастсья відвоювати?
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27.11.2024 15:54 Ответить
Готуються повертати ситуацію до 23 лютого 2022р🤣🤣🤣
Все як звєщал вєлікій Єрмак
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27.11.2024 15:57 Ответить
А обстрілювати ту косу не варіант?
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27.11.2024 16:05 Ответить
Не смішіть ,яке форсування Дніпра ,на моторних човнах , вже був Кринківський плацдарм і чим він закінчився ?
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27.11.2024 16:22 Ответить
А ракетами і дорогами туди кожний день бити, не варіант?
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27.11.2024 16:31 Ответить
Волошин походу ссума сошел , придумал себе картинку в голове , пора к психиатру лечить манию величества
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01.12.2024 15:26 Ответить
 
 