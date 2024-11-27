Війська РФ накопичують сили в районі Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро, - Сили оборони Півдня

Російські війська посилюють фортифікаційні споруди в районі Кінбурнської коси, щоб тримати під своїм контролем гирло Дніпра і не дозволити Силам оборони України висадити десант на цій косі.

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Скоріш за все, за даними нашої розвідки, вони там (в районі Кінбурнської коси – ред.) накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро, висадити десант на Тендрівській і на Кінбурнській косі, особливо на Кінбурнській, і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть зараз жорстокі бої", - сказав Волошин.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються наростити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Ворог може планувати штурмові операції.

Зазначимо, що Кінбурнська піщана коса розташована в Миколаївській області неподалік Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відокремлює Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.