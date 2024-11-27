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Новини Війна
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Війська РФ накопичують сили в районі Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро, - Сили оборони Півдня

Росіяни хочуть утримати оборону в районі Кінбурнської коси

Російські війська посилюють фортифікаційні споруди в районі Кінбурнської коси, щоб тримати під своїм контролем гирло Дніпра і не дозволити Силам оборони України висадити десант на цій косі. 

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Скоріш за все, за даними нашої розвідки, вони там (в районі Кінбурнської коси – ред.) накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро, висадити десант на Тендрівській і на Кінбурнській косі, особливо на Кінбурнській, і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть зараз жорстокі бої", - сказав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська посилили присутність на Кінбурнській косі, але здійснювати звідти наступ доволі проблематично, - Сили оборони Півдня

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються наростити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Ворог може планувати штурмові операції.

Зазначимо, що Кінбурнська піщана коса розташована в Миколаївській області неподалік Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відокремлює Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Автор: 

Кінбурнська коса (23) Сили оборони півдня (320) Дніпро річка (20)


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Топ коментарі
+2
"Чим густіша трава - тим легше косить...". Вони там зіб"ються на обмеженому просторі - якраз буде гарна ціль для "Градів" та "Хаймерсів"... А те, що залишиться - добивать дронами... Тікать-же - НІКУДИ...
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27.11.2024 15:53
+2
Ось-ось форсуємо Дніпро, ситуація зараз саме така...

Схоже, що хтось застряг у літі 2023.
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27.11.2024 15:53
+2
Як легко було землі віддавати. Да, Зєль? РОзмінували, вивели війська... А тепер коли вдастсья відвоювати?
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27.11.2024 15:54
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По них усім.
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27.11.2024 15:53 Відповісти
"Чим густіша трава - тим легше косить...". Вони там зіб"ються на обмеженому просторі - якраз буде гарна ціль для "Градів" та "Хаймерсів"... А те, що залишиться - добивать дронами... Тікать-же - НІКУДИ...
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27.11.2024 15:53 Відповісти
А ще взимку на косі такий чудовий клімат, що просто саме для кацапів.
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27.11.2024 15:58 Відповісти
Ой, не кажи... Вітрюгани з ніг валять. Видувають тепло - і ніде сховаться... А сирість така, що люди, які звикли до "різко континентального клімату, з фурункульозів не вилазять... Про простудні захворювання вже й мову не веду...
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27.11.2024 16:20 Відповісти
Ось-ось форсуємо Дніпро, ситуація зараз саме така...

Схоже, що хтось застряг у літі 2023.
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27.11.2024 15:53 Відповісти
Тож була улюблена тема Гуменючки (пам"ятаєте таку ,і де вое поділась ?)
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27.11.2024 16:28 Відповісти
Як легко було землі віддавати. Да, Зєль? РОзмінували, вивели війська... А тепер коли вдастсья відвоювати?
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27.11.2024 15:54 Відповісти
Готуються повертати ситуацію до 23 лютого 2022р🤣🤣🤣
Все як звєщал вєлікій Єрмак
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27.11.2024 15:57 Відповісти
А обстрілювати ту косу не варіант?
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27.11.2024 16:05 Відповісти
Не смішіть ,яке форсування Дніпра ,на моторних човнах , вже був Кринківський плацдарм і чим він закінчився ?
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27.11.2024 16:22 Відповісти
А ракетами і дорогами туди кожний день бити, не варіант?
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27.11.2024 16:31 Відповісти
Волошин походу ссума сошел , придумал себе картинку в голове , пора к психиатру лечить манию величества
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01.12.2024 15:26 Відповісти
 
 