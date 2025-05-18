УКР
Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
20 978 221

Заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review, - Бутусов

олександр ширшин

Заява командира 1-го батальйону 47-ї механізованої бригади Олександра Ширшина щодо бажання звільнитись з посади на знак протесту проти некомпетентних рішень українського командування на Курщині - це важлива подія в армії та суспільстві.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він наголошує, що слова комбата Ширшина неможливо проігнорувати - це беспрецедетна за різкістю критика та виклик, який вимагає офіційної реакції Ставки Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, командувача сухопутних військ, командувача угруповання військ "Курськ".

Бутусов нагадує, що 47-ма бригада виконує завдання на Курщині, і такі питання, які поставив комбат Ширшин у фейсбуці, задають на цьому напрямку і деякі інші українські командири. 

Далі він публікує пряму цитату Ширшина:

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися.

Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам.

Дякую, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine ! Сподіваюся ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

Також Бутусов детально аналізує, про що йдеться у заяві комбата.

"Про що йдеться, ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, які ворог викладає зі своїх дронів - спроба атакувати колонами техніки в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами призводить до значних втрат техніки та людей. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рель'єфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загрози дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки та людей, грубих помилок у пануванні та застосуванні військ. Політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено Ставкою, погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні, і ніхто не намагається зробити висновки та навчитись, а навпаки, продовжують повторювати ті самі помилки багато разів, не рахуючи втрат", - наголошує він.

Також Бутусов детально розповідає, хто ж цей комбат, хто виступив проти?

Олександр Ширшин - інтелектуальна та освічена людина, його випадкове фронтове фото, як він читає в окопі книгу філософа Тімоті Снайдера у 22-му році, обійшло увесь світ. Ширшин захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, він пішов на війну у 80-у десантно-штурмову бригаду, став командиром взводу. Згодом став командиром роти 47-ї механізованої бригади. Показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на запорізькому напрямку у 2023-му. Саме його рота кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась до Роботиного, тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах і бився з усіма на передовій. Це роту Ширшина можна побачити у фільмі Олега Сенцова "Реал".

За бойові заслуги Ширшин був призначений на посаду заступника командира, а потім і командира 1-го механізованого батальйону 47-ї бригади, у боях під Авдіївкою та на Курщині показав себе з найкращої сторони.

"Ширшин завжди особисто опікувався евакуацію поранених та загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користувався та користується великою повагою у своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань - це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож якщо він поставив питання різко - значить має на це моральне право. Ширшин правий і по суті - так далі воювати не можна.

Щоб вирішити проблему, він показав готовність відріктись від свого високого статуса заради честі. Це вчинок Воїна та Громадянина", - додає Бутусов.

На його думку, слова Ширшина заслуговують на офіційну оцінку.

"Подальші дії на Курщині мають плануватись тільки після проведення After action review. Честність та інтелект офіцера заслуговують не на звільнення, а навпаки - підвищення у посаді", - резюмує він.

ЗСУ (7860) Курськ (1194) 47 окрема механізована бригада (277) Ширшин Олександр (12)
+58
Комбат правий 100%. Але він недоговорює. Причина по якій т.зв генералітет посилає солдат в самовбивчі атаки - зовсім не некомпетентність а елементарне шкідництво. та як генштаб імені Єрмака - Сирського це шобло зрадників, колаборантів і просто шпигунів Росії. Для них (і в першучергу для НЛС) патріоти України - це нацики, порохоботи, яких цілеспрямовано знищуютьь в тих самих самовбивчих атаках. ... Бажаю комбату вижити. Не здивуюсь якщо саме він ивявиться на 0. скоро. Але щиро бажаю йому залишитисьь живим цілим і здоровим.
показати весь коментар
18.05.2025 07:55
+55
показати весь коментар
18.05.2025 08:02
+33
Зебіл побоюючись опору армії і великого рейтинга Залужного, швидко обезголовив ЗСУ. Поставив своїх, тупих, надійних, крадовитих сраколизів. Їх більшість.
Командувач Сирський вихований російською школою. Вони воюють м'ясом. Така основна стратегія. Він також так робить. Бо іншого не виходить. Гроші, які би мали піти на оснащення, тупо вкрали. Що нам лишається ? Класти бійців. Як завжди.
показати весь коментар
18.05.2025 08:24
"шойгу, хєрасімов, хдє **********!" по українськи...
показати весь коментар
18.05.2025 10:59
курська операція спланована в кремлі.не розумію наших содат - ви ж не раби в стойлі внутрішніх окупантів.
показати весь коментар
18.05.2025 11:09
По факту раби. Це суть армії. Партизани і міліція можуть собі дозволити аналіз і раціональні рішення. Кадрова армія завжди виконує накази. Тому раби.
показати весь коментар
18.05.2025 12:08
Некомпетентність бездарних командирів не поверне тих загиблих,поки діти цих командирів не будуть в піхоті під командуванням свого батька,поки ці командири безкарно можуть відправляти людей на "м'ясо" нічого не змінеться.Йде свідоме винещення чоловіків, які у майбутньому зможуть чинити опір ригозеленій владі,яка здає Україну пукіну.
показати весь коментар
18.05.2025 11:24
Те, що бездарний( можливо шкідництво, зрада, оманські договарняки) штабний генералітет зумисно вбиває українських воїнів, то це вже доказаний факт. Якого хрена полізли на Курщину? Зеленського з його шоблою до суду.
показати весь коментар
18.05.2025 11:34
Тепер комбата звільнять та відправлять десь послом...
Бо ламати систему в Армії влада не захоче...
показати весь коментар
18.05.2025 11:36
Дивно. До цього недовольних просто знімали з посад і засовували в якусь сраку, а тут раптом дозволили підняти такий розголос.
показати весь коментар
18.05.2025 12:34
Нажаль, ніякими "аfter review", не можна замінитии людський фактор. Це якість українців, як управлінців взагалі,у будь- якій сфері діяльності. Що у бізнесі, що у державному управлінні, що в Армії.
Вже було, коли зняли Залужного і більше десятка генералів. Всі раділи, що " ну тепер поганих замінили на хороших". Тільки виявилося, що все навпаки...
Ось такі невеселі думки..
показати весь коментар
18.05.2025 12:48
Радянщина в головах у зеленського єрмака татарова сирського, не хоче і не може створити нічого окрім радянської армії - слухняну отару баранів якими можна керувати як шахами, навіть не вміючи грати в ті самі шахи.
показати весь коментар
18.05.2025 12:55
Був час,це коли рашка напала на Україну і наш найвищий державний командно-політичний склад був настільки деморалізований і розгублений,що абсолютно не втручався у військові діі.Він навіть втікнути не мав сили,настільки паралізувало від страху.І це був час найбільших наших перемог,звільнення наших територій.Але от вони очухались і їм захотілось до тих перемог доєднатись,і вони почали керувати.От вони і керують вже два роки.і дуже непогано освоїлись.Згрібають бабло,скуповують нерухомість де нема війни,підписують якісь угоди,роблять заяви,їздять по світу і завойовують авторитет.Вони вже убезпечись від всього,вони готові до любого сценарію,тим паче що при любому сценарію вони будуть жити і жити дуже добре...
показати весь коментар
18.05.2025 12:57
After action review це по нашому 'розбір польотів') І після інтерв'ю розбиратимуть лише те що офіцер посмів розкритикувати своїх начальників публічно. Операції ніхто не розбиратиме
показати весь коментар
18.05.2025 13:15
Бутусов написав дурню. Як дебіли, які віддають дебільні накази можуть аналізувати свої ж дебільні накази? Кому як не Бутсову знати всю структуру і інтелектуальний рівень генералітету зсу?
показати весь коментар
18.05.2025 13:59
Він каже так як має бути інакше він мав би сказати що з такими дебілами ми гарантовано програємо, а розносити зраду на велику аудиторію це не зовсім те що зараз потрібно
показати весь коментар
18.05.2025 17:40
Прямо парад прозріння на цензорі. Думаю якщо зайти у тему з Трампом все збіговисько місцевих зелетролів буде там.
показати весь коментар
18.05.2025 13:25
шкода комбата, тепер його або посадят або ліквідуют, система жерла і не таких
показати весь коментар
18.05.2025 13:27
Вище політичне та військове керівництво 'України не компетентне і не здатне до самоаналізу,рефлексії своїх дій та помилок.
Воно має добровільно піти у відставку.
Але оскільки добровільно воно не піде - то і далі буде намарно витрачати людей в безглуздих штурмах та піаракціях. І далі буде грабувати народ і армію. Садити офіцерів та випускати злодіїв.
Визвольна війна українського народу 2022-23 перетворена владою у війну кріпаків рекрутів за інтереси класу чиновників-силовиків. Війна за збережння нації перетворилася на війну за збереження територій та панських маєтностой.
Поки люди будуть підтримувати Зе владу та слухати їх обслуговуючий персонал-медіаповій нічого не буде...
показати весь коментар
18.05.2025 13:31
Почитав коментарі під постом від інших військових, сумно з того всього.... І не бачу виходу як все змінити, треба піднімати молодих толкових командирів, а частину вищого складу відправляти на пенсію... Але на це не підуть політики, тому що такі командири не будуть мовчати та будуть говорити про реальний стан справ, та знімуть рожеві окуляри з частини населення....

https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid0ojq9XcHGkifQsdUEkkE7xGSqtikvqEe1uHESdCFykseHz1R6DvfeD1k9RS1eiNWkl

https://www.facebook.com/a.shyrshyn/posts/pfbid0ojq9XcHGkifQsdUEkkE7xGSqtikvqEe1uHESdCFykseHz1R6DvfeD1k9RS1eiNWkl
показати весь коментар
18.05.2025 13:43
На жаль, зараз владі потрібні не патріоти-професіонали, а сраколизи. І, на жаль, така сама ситуація і в США.
показати весь коментар
18.05.2025 14:31
тыловые генералы - лайно
показати весь коментар
19.05.2025 04:05
Потрібно знати, скільки дурних командирів віддають накази, а виконання дурних наказів може призвести до загибелі великої кількості солдатів у бою.
показати весь коментар
19.05.2025 09:12
Сторінка 3 з 3
 
 