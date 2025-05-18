Заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review, - Бутусов

Заява командира 1-го батальйону 47-ї механізованої бригади Олександра Ширшина щодо бажання звільнитись з посади на знак протесту проти некомпетентних рішень українського командування на Курщині - це важлива подія в армії та суспільстві.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він наголошує, що слова комбата Ширшина неможливо проігнорувати - це беспрецедетна за різкістю критика та виклик, який вимагає офіційної реакції Ставки Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, командувача сухопутних військ, командувача угруповання військ "Курськ".

Бутусов нагадує, що 47-ма бригада виконує завдання на Курщині, і такі питання, які поставив комбат Ширшин у фейсбуці, задають на цьому напрямку і деякі інші українські командири.

Далі він публікує пряму цитату Ширшина:

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні - догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. "Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися.

Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам.

Дякую, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine ! Сподіваюся ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

Також Бутусов детально аналізує, про що йдеться у заяві комбата.

"Про що йдеться, ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, які ворог викладає зі своїх дронів - спроба атакувати колонами техніки в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами призводить до значних втрат техніки та людей. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рель'єфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загрози дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки та людей, грубих помилок у пануванні та застосуванні військ. Політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено Ставкою, погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні, і ніхто не намагається зробити висновки та навчитись, а навпаки, продовжують повторювати ті самі помилки багато разів, не рахуючи втрат", - наголошує він.

Також Бутусов детально розповідає, хто ж цей комбат, хто виступив проти?

Олександр Ширшин - інтелектуальна та освічена людина, його випадкове фронтове фото, як він читає в окопі книгу філософа Тімоті Снайдера у 22-му році, обійшло увесь світ. Ширшин захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, він пішов на війну у 80-у десантно-штурмову бригаду, став командиром взводу. Згодом став командиром роти 47-ї механізованої бригади. Показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на запорізькому напрямку у 2023-му. Саме його рота кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась до Роботиного, тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах і бився з усіма на передовій. Це роту Ширшина можна побачити у фільмі Олега Сенцова "Реал".

За бойові заслуги Ширшин був призначений на посаду заступника командира, а потім і командира 1-го механізованого батальйону 47-ї бригади, у боях під Авдіївкою та на Курщині показав себе з найкращої сторони.

"Ширшин завжди особисто опікувався евакуацію поранених та загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користувався та користується великою повагою у своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань - це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож якщо він поставив питання різко - значить має на це моральне право. Ширшин правий і по суті - так далі воювати не можна.

Щоб вирішити проблему, він показав готовність відріктись від свого високого статуса заради честі. Це вчинок Воїна та Громадянина", - додає Бутусов.

На його думку, слова Ширшина заслуговують на офіційну оцінку.

"Подальші дії на Курщині мають плануватись тільки після проведення After action review. Честність та інтелект офіцера заслуговують не на звільнення, а навпаки - підвищення у посаді", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.