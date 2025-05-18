УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 736 2

Прикордонники знищили 6 транспортних засобів та укриття ворога за допомогою "Баби Яги". ВIДЕО

"Баба Яга" прикордонників продовжує наводити страх на окупантів. На Харківщині наші бійці завдали нічного нищівного удару: знищено 6 транспортних засобів та укриття ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Також дивіться: Серед поля на Донеччині російський солдат невдало збиває дрон-камікадзе палицею. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18525) Держприкордонслужба ДПСУ (6344) знищення (8051)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.05.2025 12:34 Відповісти
Щоденна, кропітка та небезпечно робота Захисників України, а за їх СПИНАМИ, зеленський з челядниками з ОПУ, мандрує по закордонню!!
Бухгалтерія ДУС, Секретаріату КМУ, МЗС, НацБанку… Тільльки встигають кошториси оформляти!!
Які там безпілотники на московію?
показати весь коментар
18.05.2025 12:39 Відповісти
 
 