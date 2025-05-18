Прикордонники знищили 6 транспортних засобів та укриття ворога за допомогою "Баби Яги". ВIДЕО

"Баба Яга" прикордонників продовжує наводити страх на окупантів. На Харківщині наші бійці завдали нічного нищівного удару: знищено 6 транспортних засобів та укриття ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

