Бойцы 28-й ОМБр выследили в укрытии два танка оккупантов и атаковали их на Торецком направлении. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на Торецком направлении выследили в укрытии два танка оккупантов.

Противник спрятал свою бронетехнику в заброшенных сооружениях, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2301) уничтожение (7737) 28 отдельная механизированная бригада (194)
Комментарии
+2
Оптоволокно
18.05.2025 16:12
+2
Так, картинка відповідної якості. Вистежили - добре.
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
18.05.2025 16:28
Оптоволокно
18.05.2025 16:12
З мотузкою залетіти у цех ?
18.05.2025 20:48
Так, картинка відповідної якості. Вистежили - добре.
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
18.05.2025 16:28
результат?
18.05.2025 17:04
две кучи металлолома. А ты шо подумал?
18.05.2025 19:29
відео-підтвердження
18.05.2025 20:47
крізь дах потрібно було знімати?
18.05.2025 21:52
Я без претензій, - ясно що з дивану видніше.
Тим не менш - ці ж якось залетіли ?
19.05.2025 20:20
"з дивану видніше" - ну хоч зізнаєшся тобто ще повинен був залетіти дрон щоб знімати, ну а ****, в нас же тих дронів як у дурня фантиків!
19.05.2025 20:46
Kungfury Truesurvivor

крізь дах потрібно було знімати?

18.05.2025 21:52
20.05.2025 21:56
19.05.2025 07:14
 
 