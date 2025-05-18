6 244 11
Бойцы 28-й ОМБр выследили в укрытии два танка оккупантов и атаковали их на Торецком направлении. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на Торецком направлении выследили в укрытии два танка оккупантов.
Противник спрятал свою бронетехнику в заброшенных сооружениях, информирует Цензор.НЕТ.
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
Тим не менш - ці ж якось залетіли ?
крізь дах потрібно було знімати?
