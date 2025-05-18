РУС
10 496 12

Артиллеристы скорректировали огонь M142 HIMARS по российскому ЗРК "Бук". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" скорректировали огонь M142 HIMARS по российскому ЗРК "Бук". Вследствие выстрела вражеская техника эпически детонирует.

Об этом говорится в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 28 ОМБр выследили в укрытии два танка оккупантов и атаковали их на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) ликвидация (3983)
Топ комментарии
+15
Завжди приємно, що кацапи дохнуть.
18.05.2025 16:26 Ответить
+12
кацапня ,це вам не по автобусу с цивільними бити
18.05.2025 16:33 Ответить
+7
хороша робота
18.05.2025 16:59 Ответить
Там же русскіє мальчікі билі! Аслабадітєлі русскоязичьново народонасєлєнія от бєндєровского іґа!
18.05.2025 16:43 Ответить
Щось кідарські буки швидко вимирають на теренах України.
18.05.2025 16:57 Ответить
грунт невідповідний
18.05.2025 17:07 Ответить
Слава ЗСУ і ганьба українським політикам
18.05.2025 17:13 Ответить
От прям всім українським політикам ?
18.05.2025 17:20 Ответить
Чергова група, окупантів з московії, поповнила 970.000 орків у Раю??!!
Усьо ж па Плану прутіна і по дорозі орків у Рай??!! ….
18.05.2025 19:28 Ответить
Я так розумію бук не здатний захистити сам себе. Кого ж він прикриває
18.05.2025 20:59 Ответить
Збивати Боїнги у нього добре виходить.
18.05.2025 23:49 Ответить
...новенького нічого нема?... Цьому відео вже 3 дні...
18.05.2025 22:11 Ответить
 
 