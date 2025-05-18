10 496 12
Артиллеристы скорректировали огонь M142 HIMARS по российскому ЗРК "Бук". ВИДЕО
Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" скорректировали огонь M142 HIMARS по российскому ЗРК "Бук". Вследствие выстрела вражеская техника эпически детонирует.
Об этом говорится в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 Neo Matrix
показать весь комментарий18.05.2025 16:26 Ответить Ссылка
+12 Fox Fox #573921
показать весь комментарий18.05.2025 16:33 Ответить Ссылка
+7 Dima30
показать весь комментарий18.05.2025 16:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усьо ж па Плану прутіна і по дорозі орків у Рай??!! ….