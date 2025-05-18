Российский мотоциклист подорвался на мине при попытке штурма на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении зафиксирована очередная неудачная попытка штурма со стороны оккупационных войск РФ. Один из российских военных, который направлялся в сторону украинских позиций на мотоцикле, подорвался на мине.

Инцидент произошел во время так называемых "банзай-атак", когда противник пытается использовать быструю технику для прорыва. Вследствие подрыва российский штурмовик был ликвидирован, информирует Цензор.НЕТ.

