РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8885 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
7 677 31

Российский мотоциклист подорвался на мине при попытке штурма на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении зафиксирована очередная неудачная попытка штурма со стороны оккупационных войск РФ. Один из российских военных, который направлялся в сторону украинских позиций на мотоцикле, подорвался на мине.

Инцидент произошел во время так называемых "банзай-атак", когда противник пытается использовать быструю технику для прорыва. Вследствие подрыва российский штурмовик был ликвидирован, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Артиллеристы скорректировали огонь M142 HIMARS по российскому ЗРК "Бук". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) ликвидация (3983)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
як його роздягнуло! до кобзона у партер прямо голяком тєлєпортувало.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:37 Ответить
+8
Это ему мобилизованные гаишники "кирпич" поставили,так как не могли смотреть на нарушение правил дорожного движения.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:41 Ответить
+7
аж труси загубив
показать весь комментарий
18.05.2025 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аж труси загубив
показать весь комментарий
18.05.2025 17:32 Ответить
Добре їхав , не далеко , але з вогнеком ...
показать весь комментарий
18.05.2025 17:35 Ответить
Двіжуха
показать весь комментарий
18.05.2025 17:36 Ответить
тільки срака полетіла
показать весь комментарий
18.05.2025 19:42 Ответить
як його роздягнуло! до кобзона у партер прямо голяком тєлєпортувало.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:37 Ответить
Ти ба - непогано екіпірований... Навіть захисною накидкою спорядили - щоб дрони не бачили і за комір не капало... Відлетіла далеко... І начебто, ціла... Хтось знайде - використає...
показать весь комментарий
18.05.2025 18:25 Ответить
лисиці використають.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:59 Ответить
а на вихлопну трубу теж накидку одягли?

що не кажіть, Яре, але кацапи таки кретини
показать весь комментарий
18.05.2025 21:05 Ответить
Ні... Він її віз у складеному вигляді... Після вибуху вона летіла і розверталася в повітрі...
показать весь комментарий
18.05.2025 21:10 Ответить
Это ему мобилизованные гаишники "кирпич" поставили,так как не могли смотреть на нарушение правил дорожного движения.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:41 Ответить
Здох максім і путін з ним
показать весь комментарий
18.05.2025 17:47 Ответить
А можна міни ставити ввечері на вулицях міст? Багато кого допікають байкери по ночах.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:03 Ответить
Шматки пінопласту з покрівельними цвяхами в них, натиканими під різними кутами... Але ж не забувай - по тих самих дорогах їздять і пожежники та "швидкі допомоги"... Так що тобі вирішувать, що важливіше - твій спокійний сон, чи чиєсь життя і здоров"я...
показать весь комментарий
18.05.2025 18:28 Ответить
Я не за себе... Моя сім'я і усі родичі роз'їхались по різних країнах. Є такі, у кого за вікном ресторанна музика і дорога з байкерами. Повертатись ніхто не буде. Залишився самотнім назавжди.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:57 Ответить
Співчуваю... Мені краще... Всі мої рідні - поряд... Сьогодні внуки гостювали. Півдня були, а коли батьки по них приїхали, малі запитали: "А чого це ви так рано по нас приїхали?...". Приїжджають майже кожні вихідні...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:09 Ответить
Може згодиться: У 2022 поляки нашим допомагали з облаштуванням у різних країнах - кого куди відправили, той там і оселився. Зараз вже ніде нема комфортного житла.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:31 Ответить
Сплюнь... Мої виїжджали ненадовго (у початковий період війни. Одні - на Львівщину, інші - у Португалію... Потім повернулися. Є ще "база" в центрі України...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:51 Ответить
Якщо в Португалії будуть проблеми, то можуть подумати про Азорські острови. Мої відпочивали на Канарах, - чудовий клімат, спокійні люди, плюс вже є українська діаспора. Але потрібно мати кваліфіковану робочу спеціальність.
показать весь комментарий
18.05.2025 20:00 Ответить
ванюха нарушил правіла двіженія.
получіл прокол в правах. і в джьоппє.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:08 Ответить
на шматки ))
показать весь комментарий
18.05.2025 18:21 Ответить
Якісь листочки розлетілися
показать весь комментарий
18.05.2025 18:41 Ответить
Чувак мінне поле з мототреком переплутав. Буває. Ще можна там в футбол зіграти, бажано цеглиною, як в тому анекдоті.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:41 Ответить
тепер він "прізрачний гоньщік"
показать весь комментарий
18.05.2025 18:47 Ответить
За повідомленнями, українські війська оточили рашистів в н.п. Тьоткіно.

показать весь комментарий
18.05.2025 18:57 Ответить
Вот вы все злорадствуете, а он, между прочим, исполнил стриптиз в полете, одновременно выполняя акробатические пируэты!!! Гимнаст-эквилибрист!!
Ну и х#й с ним...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:13 Ответить
Ему будет, что дома рассказать когда вернется. Хотя...
показать весь комментарий
18.05.2025 19:17 Ответить
Добре, що дощу не було! А так би, ще й мокрим був би московіт, перед своїм польотом у Рай!!
показать весь комментарий
18.05.2025 19:24 Ответить
Так, а шо случілось? Бо я нечого не поняв...
показать весь комментарий
18.05.2025 20:09 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 20:43 Ответить
Чувак "возньосся". Тепер гундяй його просто повинен зарахувати його до лику святих. Треба друзьям-однополчанам мощі зібрати та засушити. Про всяк випадок.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:43 Ответить
Спешил к кабздону, аж летел.
показать весь комментарий
19.05.2025 03:57 Ответить
 
 