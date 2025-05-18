7 677 31
Российский мотоциклист подорвался на мине при попытке штурма на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении зафиксирована очередная неудачная попытка штурма со стороны оккупационных войск РФ. Один из российских военных, который направлялся в сторону украинских позиций на мотоцикле, подорвался на мине.
Инцидент произошел во время так называемых "банзай-атак", когда противник пытается использовать быструю технику для прорыва. Вследствие подрыва российский штурмовик был ликвидирован, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+9 Urs
показать весь комментарий18.05.2025 17:37 Ответить Ссылка
+8 govtva
показать весь комментарий18.05.2025 17:41 Ответить Ссылка
+7 Fox Fox #573921
показать весь комментарий18.05.2025 17:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що не кажіть, Яре, але кацапи таки кретини
получіл прокол в правах. і в джьоппє.
Ну и х#й с ним...