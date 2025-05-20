РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 975 800 человек (+1030 за сутки), 10 834 танка, 28 067 артсистем, 22 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 975 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 975800 (+1030) человек,

танков - 10834 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22567 (+5) ед,

артиллерийских систем - 28067 (+58) ед,

РСЗО - 1388 (+1) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36621 (+118),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49093 (+105) ед,

специальная техника - 3894 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов застали вражескую штурмовую группу на бронемашине и сожгли оккупантов. ВИДЕО

Инфографика

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
20.05.2025 08:10 Ответить
Чумардоси з початку весни на путі (остання путь, остання путь...) до головного ювілею перевалили за 100 000.
Логістика закрила чергову тисячу і вийшла на ювілейну пряму
20.05.2025 08:31 Ответить
танків і ББМ вже третій день 1+5. Совпадєніє? Не думаю.
20.05.2025 07:47 Ответить
Ну що ви таке кажете. Всі ж знають, що це іде накопичення, за Уралом, де навчають 100500 новеньких танкових корпусів.Ну от же ж прямо ешелони з танками з фронту їдуть за Урал, на комплектацію "армії возмєздія"!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 11:55 Ответить
свідєтєлі магущєства сьогодня сачкують.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:03 Ответить
🙏🙏🙏💙💛❤️
20.05.2025 09:53 Ответить
У нас по авто ЗСУ показники не радують ! Дороги сітками не затянуті, дрони вже літають на 35 км і вибивають все що їде...
20.05.2025 08:20 Ответить
Наші хлопці безжалісно бʼють кацапських гадів тисячами ,
але іх не меншає , тому що це не люди , а
обкурені зомбі і алкашня !!
20.05.2025 09:52 Ответить
Вчора росіяки виставили проти ЗСУ цілий танковий "корпус"
20.05.2025 13:25 Ответить
 
 