Общие боевые потери РФ с начала войны - около 975 800 человек (+1030 за сутки), 10 834 танка, 28 067 артсистем, 22 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 975 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 975800 (+1030) человек,
танков - 10834 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 22567 (+5) ед,
артиллерийских систем - 28067 (+58) ед,
РСЗО - 1388 (+1) ед,
средства ППО - 1167 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36621 (+118),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49093 (+105) ед,
специальная техника - 3894 (+2)
