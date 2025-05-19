РУС
Операторы дронов застали врасплох вражескую штурмовую группу на бронемашине и сожгли оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов уничтожили вражескую штурмовую группу и сожгли бронемашину оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях.

"Работали: разведка, корректировка SICARIO, ударные дроны дружественных подразделений. В очередной раз мерзость вылезла из пещер и решила поехать на захват лесополос. Разозлив улей украинских пчел гоблины были поджарены и развернуты в путешествие на концерт кобзона", - говорится в заметке к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский мотоциклист подорвался на мине при попытке штурма на Торецком направлении. ВИДЕО

армия РФ (20375) уничтожение (7739) дроны (4475)
вражаюче....
19.05.2025 10:26 Ответить
А ти бачив, який "стійкий олов"яний солдатик" сидів за важелями?!!! "Корито" все у полум"ї - а він ще пробує "вывести машину из-под удара..."! Поки не "розплавився"...
19.05.2025 10:32 Ответить
Гарна робота-тільки не розумію навіщо витрачати зайві дрони на вже палаючу техніку...
19.05.2025 10:22 Ответить
