Операторы дронов застали врасплох вражескую штурмовую группу на бронемашине и сожгли оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов уничтожили вражескую штурмовую группу и сожгли бронемашину оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях.

"Работали: разведка, корректировка SICARIO, ударные дроны дружественных подразделений. В очередной раз мерзость вылезла из пещер и решила поехать на захват лесополос. Разозлив улей украинских пчел гоблины были поджарены и развернуты в путешествие на концерт кобзона", - говорится в заметке к видео.

