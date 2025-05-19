Операторы дронов застали врасплох вражескую штурмовую группу на бронемашине и сожгли оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов уничтожили вражескую штурмовую группу и сожгли бронемашину оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы опубликована в соцсетях.
"Работали: разведка, корректировка SICARIO, ударные дроны дружественных подразделений. В очередной раз мерзость вылезла из пещер и решила поехать на захват лесополос. Разозлив улей украинских пчел гоблины были поджарены и развернуты в путешествие на концерт кобзона", - говорится в заметке к видео.
+6 Bander UA
+5 Яр Холодний
+4 Александр Чуднивец #474549
Александр Чуднивец #474549
Яр Холодний
Сергей Гусаченко #510886
Яр Холодний
klark kent #502219
Bander UA
Fox Fox #573921
Fox Fox #573921
Александр Бойко
Pavlo Chopa #551671
