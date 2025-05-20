Окупанти намагаються з двох сторін підійти до Костянтинівки, - ОСУВ "Хортиця"
Російські загарбники передусім зацікавлені у тому, щоб створити загрозу для Костянтинівки. Окупанти намагаються прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру.
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У першу чергу ворог зацікавлений у тому, щоб скласти загрозу для міста Костянтинівка. Саме з цією метою він намагається прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру. Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати йому цього зробити", - сказав Трегубов.
Також він розповів, що є певна активізація ворога на Харківському напрямку.
"Але я не бачу для неї поки що перспектив розвитку", - каже Трегубов.
Щодо Торецького та Куп’янського напрямків речник сказав, що тут відносно тихіше, ніж було.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дома, вірно?
А я в Констахі.
Катання=турне=мандри, зеленського з челядниками, по світу, з отими дивними самітами «міру-мір», окупованої московітами території України, не повернули… Ось такі вони, шашлики з асфальтом!