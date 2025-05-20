Окупанти намагаються з двох сторін підійти до Костянтинівки, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники передусім зацікавлені у тому, щоб створити загрозу для Костянтинівки. Окупанти намагаються прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У першу чергу ворог зацікавлений у тому, щоб скласти загрозу для міста Костянтинівка. Саме з цією метою він намагається прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру. Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати йому цього зробити", - сказав Трегубов.

Також він розповів, що є певна активізація ворога на Харківському напрямку.

"Але я не бачу для неї поки що перспектив розвитку", - каже Трегубов.

Щодо Торецького та Куп’янського напрямків речник сказав, що тут відносно тихіше, ніж було.

