Новини Бойові дії на Покровському напрямку
1 592 3

Окупанти намагаються з двох сторін підійти до Костянтинівки, - ОСУВ "Хортиця"

Трегубов розповів про загрози для Костянтинівки

Російські загарбники передусім зацікавлені у тому, щоб створити загрозу для Костянтинівки. Окупанти намагаються прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у телеефірі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У першу чергу ворог зацікавлений у тому, щоб скласти загрозу для міста Костянтинівка. Саме з цією метою він намагається прорватися на північ від траси Покровськ-Костянтинівка і водночас обійти з боку Часового Яру. Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати йому цього зробити", - сказав Трегубов.

Також він розповів, що є певна активізація ворога на Харківському напрямку.

"Але я не бачу для неї поки що перспектив розвитку", - каже Трегубов.

Щодо Торецького та Куп’янського напрямків речник сказав, що тут відносно тихіше, ніж було.

20.05.2025 21:07 Відповісти
От цікаво, де ти є зараз?
Дома, вірно?
А я в Констахі.
20.05.2025 21:28 Відповісти
Наслідки дій для України, зеленського та групою осіб, з числа помічників ригоАНАЛІВ, після ЗНИЩЕННЯ ними, військового управління Залужного з командою!!
Катання=турне=мандри, зеленського з челядниками, по світу, з отими дивними самітами «міру-мір», окупованої московітами території України, не повернули… Ось такі вони, шашлики з асфальтом!
20.05.2025 21:28 Відповісти
 
 