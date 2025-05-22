Россияне продвинулись возле Надеевки и Яблоновки, - DeepState. КАРТА
Российские войска смогли продвинуться возле Надиевки и Яблоновки в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Яблоновки и Надиевки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий22.05.2025 19:15 Ссылка
+12 Luiza
показать весь комментарий22.05.2025 19:29 Ссылка
+11 Поділля16
показать весь комментарий22.05.2025 20:39 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо потім бац - і вже повернули кордони 91 року!