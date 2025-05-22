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Россияне продвинулись возле Надеевки и Яблоновки, - DeepState. КАРТА

Российские войска смогли продвинуться возле Надиевки и Яблоновки в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Яблоновки и Надиевки", - говорится в сообщении.

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Россияне продвинулись возле Надеевки

Автор: 

Донецкая область (9902) Краматорский район (320) Покровский район (656) Яблоновка (6) Надеевка (15) война в Украине (4468) DeepState (135)


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Топ комментарии
+22
Головне, не робить власні шахеди та ракети, а бескінечно та патужно балаболить по всім форумам, витріщати очі на відосіках, короче треба ніхера не робить, тоді воно само повернеться.
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22.05.2025 19:15
+12
так добре сирський з🤡 говнокомандуючим керують , не встигають підраховувати скільки здали української теріторії ,географи ху* єві ...теж робота
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22.05.2025 19:29
+11
Читаєш новини і бачиш, що кожного дня росіяни десь продвинулись, щось захопили, щось знищили, а в царстві клоунів все спокійно, гроші капають, справи фальшуються і вони згодні царювати навіть коли з України залишиться тільки Київська і ще парочку областей. Вони, зебіли, тут на гастролях. Не пора міняти кацапа Сирського і Верховного, які не туди ведуть країну?
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22.05.2025 20:39
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Нічо.
Бо потім бац - і вже повернули кордони 91 року!
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22.05.2025 19:08 Ответить
Головне, не робить власні шахеди та ракети, а бескінечно та патужно балаболить по всім форумам, витріщати очі на відосіках, короче треба ніхера не робить, тоді воно само повернеться.
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22.05.2025 19:15 Ответить
Так, воно постійно бреше і переводить "стрілки" на партнерів і тупе стадо баранів повторюють за ним "Європо-дай", "США - дай", а наш Бубочка найкращий, він же так круто відповів Трампу.... А самі не пробували щось своє зробити на сьомому році одноосібного правління?
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22.05.2025 20:42 Ответить
так добре сирський з🤡 говнокомандуючим керують , не встигають підраховувати скільки здали української теріторії ,географи ху* єві ...теж робота
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22.05.2025 19:29 Ответить
Читаєш новини і бачиш, що кожного дня росіяни десь продвинулись, щось захопили, щось знищили, а в царстві клоунів все спокійно, гроші капають, справи фальшуються і вони згодні царювати навіть коли з України залишиться тільки Київська і ще парочку областей. Вони, зебіли, тут на гастролях. Не пора міняти кацапа Сирського і Верховного, які не туди ведуть країну?
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22.05.2025 20:39 Ответить
Сумно, але не приречено. Найважливіше - протриматись близько нинішніх рубежів до 10,Х.25р., з допомогою, звичайно, Північної Європи, Чехії, Англії, Франції (на інших надії мало). Далі може бути й простіше. Щоправда, це дуже проблематично з нашими казнокрадами на верху.
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22.05.2025 21:36 Ответить
))))
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23.05.2025 00:32 Ответить
Що там якась Яблунівка... Генштаб у "сводках" звітує, що ми косимо кацапів цілими Бурятіями, Кабардино-Балкаріями, Якутіями
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23.05.2025 13:04 Ответить
 
 