Враг продвинулся возле Попового Яра, Дачного и в Романовке в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска имеют продвижение вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попового Яра, Дачного и в Романовке", - говорится в сообщении.
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+9 Володимир Ярощук
показать весь комментарий23.05.2025 16:14 Ссылка
+5 Алекс Скела
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показать весь комментарий23.05.2025 16:42 Ссылка
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Ретельніше читаймо мантри про кордони 91-го.
Спеціально для сцикунів.
https://www.youtube.com/watch?v=1T4R91X41KE
Саме тому потрібна жіноча мобілізація!
Для Голов-стратега Сирського:--Судить буду строго за срьів оманских договоренностей...Чтобьі все по утвержденному омано--графику !!!Иначе пойдеш ад*ютантом к Залужному... І врешті---решт до Євро---союзників: Даеш! Даеш нам живьіе денежки!!! Мьі могем сами настрогать етих дронов--дроздофилов! ( наша срульманская кисела без дна и пока "ТЕЛЕМАРАФОН" поднажмет на злидото--пенсион ----пусть раскошеливаютсяна вопли ЗСУ ...)
Цинізм шкета --просто добиває!
Кожний із них небезпідставно мав величезний антирейтинг. Схоже що між ними було суперництво не рейтингів, а антирейтингів. За кожного голосували більше з принципом аби не...
В таких умовах в результаті до влади прийшов Янукович. Той же його великий антирейтинг привів до Майдану.
Майдан же був зачіпкою путіну, щоб напасти на нас в 2014 році, бо з світової історії відомо, що коли в якійсь країні протистояння є зручним для нападів зі сторони ворогів. Путін довго такого чекав і дочекався. Все дуже просто.
Нам вже давно потрібна була влада народної довіри. Така влада яка б намагалась створювати умови щоб люди не намагались виїхати за кордон, а хто виїхав хотіли повернутись. Оце головний показник.