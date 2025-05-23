Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку: погиб человек, повреждены дома

Сегодня, 23 мая, российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Константиновка в Донецкой области, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 15:00 со стороны временно оккупированных территорий состоялся очередной вражеский обстрел города Константиновка. По предварительным данным, российские войска применили ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела погиб один гражданский человек, он получил ранения, не совместимые с жизнью.

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Кроме того, повреждены два частных жилых дома - пострадали фасады.

"Этот обстрел - очередное доказательство военных преступлений, которые систематически совершают оккупационные войска против мирного населения Донецкой области. Призываем жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил председатель ОВА.

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