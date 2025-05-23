Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку: погиб человек, повреждены дома
Сегодня, 23 мая, российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Константиновка в Донецкой области, вследствие чего погиб человек.
Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 15:00 со стороны временно оккупированных территорий состоялся очередной вражеский обстрел города Константиновка. По предварительным данным, российские войска применили ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вследствие обстрела погиб один гражданский человек, он получил ранения, не совместимые с жизнью.
Кроме того, повреждены два частных жилых дома - пострадали фасады.
"Этот обстрел - очередное доказательство военных преступлений, которые систематически совершают оккупационные войска против мирного населения Донецкой области. Призываем жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил председатель ОВА.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F