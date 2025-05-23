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Новости Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
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Россияне обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку: погиб человек, повреждены дома

Атака на Константиновку

Сегодня, 23 мая, российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Константиновка в Донецкой области, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 15:00 со стороны временно оккупированных территорий состоялся очередной вражеский обстрел города Константиновка. По предварительным данным, российские войска применили ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела погиб один гражданский человек, он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: оккупанты обстреляли Покровский и Краматорский районы, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Кроме того, повреждены два частных жилых дома - пострадали фасады.

"Этот обстрел - очередное доказательство военных преступлений, которые систематически совершают оккупационные войска против мирного населения Донецкой области. Призываем жителей громады эвакуироваться в более безопасные регионы", - добавил председатель ОВА.

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Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322) Константиновка (1788)


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..А что, бывает нествольная артиллерия?
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23.05.2025 20:52 Ответить
Буває реактивна
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23.05.2025 21:07 Ответить
Да, точно, поискал в Гугле, "Реактивная артиллерия"..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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23.05.2025 21:15 Ответить
 
 