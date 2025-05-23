Россияне обстреляли Донецкую область: погибли три человека, еще пятеро ранены, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов в течение дня 23 мая в Донецкой области погибли три человека, пятеро гражданских получили ранения.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи поселка Длинная Балка оккупанты ударили FPV-дроном по трактору, выполнявшему полевые работы, водитель получил ранения несовместимые с жизнью.

В 15 часов российские захватчики из артиллерии обстреляли Константиновку, погиб 51-летний житель. Позже оккупанты ударили по городу из РСЗО "Смерч", пострадала женщина. Она доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

"Вечером ВС РФ сбросили "ФАБ-250" на Родинское. Получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 85-летний мужчина. У двух женщин диагностирована минно-взрывная травма, закрытый перелом и осколочные ранения", - рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, вследствие обстрела россиянами частного сектора Покровска осколочные ранения получил 59-летний местный житель.

По селу Степановка оккупанты ударили из РСЗО "Смерч", ранена женщина 65 лет, у нее диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадина.

Из-за вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 17 частных домовладений, 18 многоэтажек, 30 гаражных помещений и трактор.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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