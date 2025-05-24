Враг обстрелял 2 района Донецкой области: 4 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 23 мая 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Родинском разрушено админздание, повреждено 13 многоэтажек и 30 гаражей; 1 человек погиб, еще 2 ранены. В Покровске ранен 1 человек. В Шахово повреждены 2 многоэтажки, несколько частных домов, магазин, кафе и 2 админздания; в Новом Шахово сгорел дом. В Доброполье Криворожской громады поврежден инфраструктурный объект.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 частных дома, инфраструктурный объект и многоэтажка; в Шандриголовом - 3 дома. В Ильиновке повреждены дом, гараж и автомобиль; в Долгой Балке погиб человек; в Степановке ранен 1 человек, повреждены 10 домов и газопровод. В Константиновке погибли 2 человека, 4 ранены, повреждены 11 частных и 5 многоэтажных домов, линии электропередач и газопровод, грузовик и производственный объект. В Стенках повреждены дом и грузовик.

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