Враг пытается развить успех в направлении Доброполья в Донецкой области и перебрасывает для этого большие силы, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Российские войска пытаются сохранить темпы наступательных действий на всей линии боевого соприкосновения. В течение двух суток количество вражеских атак превысило 200 раз.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Самым тяжелым отрезком остается Покровский, где атак больше всего. Именно там враг пытается развить успех в направлении Доброполья и перебрасывает большие силы для этого. Значительная активность сохраняется на Курском, Новопавловском, Лиманском и Торецком отрезках", - говорится в сообщении.

На фоне всего ситуация в Приднепровском, Гуляйпольском и Ореховском вообще выглядит тихой, отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжается бой возле Загрызово и Петропавловки, враг интенсивно атакует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Кроме того, динамика российских атак демонстрирует, что враг фактически не прекращает наступательную кампанию, заставляя Силы Обороны "всегда быть в тонусе" постоянных атак, что затрудняет многие другие армейские процессы.

"В 2025 году кацапы дали части личного состава отдохнуть и накопиться в феврале, а с марта и по сейчас среднесуточные показатели атак выросли на 41%", - добавил DeepState.

Читайте также: Враг обстрелял 2 района Донецкой области: 4 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж