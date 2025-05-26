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Новости
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Продолжается бой у Загрызово и Петропавловки, враг интенсивно атакует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

сводка Генштаба

С начала суток, 26 мая 2025 года, вдоль всей линии фронта произошло 102 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Захватчики наносят удары по районам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Железный Мост, Покровка, Белая Гора, Кучеровка, Бобылевка, Александровка, Заречное, Большая Писаревка, Прогресс, Бачевск, Миропольское; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Осоевка и Угроиды.

Обстановка на Харьковщине

Одну атаку отбили украинские воины в районе Волчанска на Харьковском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и в сторону Петропавловки. Продолжается бой.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка и Торское. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши подразделения отбили наступление противника вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают две вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часова Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"На Покровском направлении сегодня враг 45 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказался населенный пункт Новоторецкое", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Новопавловском направлении наши защитники отражают атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Богатирь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Вольное Поле. Десять из четырнадцати наступательных действий врага отбиты, бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили три вражеские атаки. Противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

Одну безуспешную попытку продвинуться вперед противник имел на Приднепровском направлении. Авиаудару подверглась Отрадокаменка.

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Обстановка на Курщине

"На Курском направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений, из которых три до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив девять КАБ, также совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6421) Донецкая область (9902) боевые действия (4247) Торецк (487) Часов Яр (361) Бахмутский район (459) Волновахский район (264) Богатырь (18)


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Одна надія на Армію, народ і Божу милість🙏
Господи спаси Україну від кровожерливості путіна і його посіпак, в нас також.
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26.05.2025 16:29 Ответить
На який народ, яку армію? Чи не смішіть. Ніхто не хоче воювати за Україну, усі збігали на Захід.
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26.05.2025 19:39 Ответить
Не всі такі сцикливі підари як ти.
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26.05.2025 20:19 Ответить
Сергей Рейнман зраду не рагоняй! Не всі думають як ти. Ти своїй макітрой покумекай проти кого ми вже 10 років воюемо? І досі тримаємося,так що затули пельку.
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26.05.2025 19:58 Ответить
Результати кажуть самі за себе.
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26.05.2025 20:06 Ответить
Результат буде як ти свою підарську сраку повернеш в Україну, і підеш воювати. Чмо стоєросове. А ні то закрий свій їблєт, і не гавкай з за кордону. Приїдь підміни хлопців, в нас більше року нікого навідь у відпустку не відпускали. А ти чмо тільки язиком тіліпати можеш. Не маєш права гавкати, зіїралась хвойда то сиди мовчки.
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26.05.2025 20:25 Ответить
 
 