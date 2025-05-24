Уничтожена вражеская техника возле Полтавки и Елизаветовки. Враг нажимает возле Богатыря, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки, 23 мая 2025 года, войска РФ атаковали позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанских Хуторов и в Волчанске. Успехов враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия возле Двуречанского, Кутьковки, Новой Кругляковки, Колесниковки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Карповка, Торское, Редкодуб, Зеленая Долина и Липовое. Штурмовые действия врага отбиты.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Яблоновки, Новой Полтавки и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты. Полтавку враг атаковал с применением мотоциклов, в направлении Попова Яра задействовал четыре бронемашины и шесть мотоциклов. Потеря части техники сделала невозможным дальнейшее наступление врага", - говорится в сообщении.

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На Покровском направлении армия агрессора на десяти мотоциклах атаковала в направлениях Елизаветовки и Миролюбовки. Всю технику удалось уничтожить. Штурмовые действия также отбиты возле Удачного, Новониколаевки, Котляровки, Орехового, Малиновки, Лисовки, Троицкого и Андреевки.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Веселого, Богатыря, Комара и Шевченко. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.