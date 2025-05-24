На фронте за сутки более 200 боестолкновений. Враг наиболее активно атакует в Донецкой области, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 202 боестолкновения. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском, Торецком, Новопавловском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 77 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 130 КАБ. Кроме этого, совершил 5837 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2997 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запселье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Длинная Балка Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Николаевка, Отрадокаменка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект противника.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Двуречная.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполовка и в сторону Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения в районе Курдюмовки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора неподалеку населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 30 атак в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Багатирь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки пройти вперед.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчика на Курском направлении. На данном направлении за прошедшие сутки враг нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 12 КАБ, совершил 281 обстрел, из которых 13 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 43 штурмовые действия захватчиков.

На Северском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 47 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 232 БпЛА оперативно-тактического уровня, 232 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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