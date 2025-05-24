Общие боевые потери РФ с начала войны - около 979 830 человек (+1130 за сутки), 10 852 танка, 28 201 артсистема, 22 622 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 979 830 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 979830 (+1130) человек,

танков - 10852 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 22622 (+47) ед,

артиллерийских систем - 28201 (+36) ед,

РСЗО - 1395 (+5) ед,

средства ППО - 1169 (+2) ед,

самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37177 (+232),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49639 (+232) ед,

специальная техника - 3895 (+0)

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