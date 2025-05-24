Общие боевые потери РФ с начала войны - около 979 830 человек (+1130 за сутки), 10 852 танка, 28 201 артсистема, 22 622 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 979 830 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 979830 (+1130) человек,
танков - 10852 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 22622 (+47) ед,
артиллерийских систем - 28201 (+36) ед,
РСЗО - 1395 (+5) ед,
средства ППО - 1169 (+2) ед,
самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 37177 (+232),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49639 (+232) ед,
специальная техника - 3895 (+0)
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Броні не характерно багато, як на останні пару місяців.
По логістиці і БПЛА якесь дивне співпадіння. Підозрюю що логістиці все ж дісталась помилково кількість по дронам.
Що до РСЗВ з 20 по 25 березня - 2; 2; 3; 6; 5; 3 хай повторюють, тільки сумніваюсь що у 3,14дарів є така кількість, хіба що пухляш підкинув.
Чумардоси 170 тушок нехватило, три доби "прогулів".
Ось одна з перших реакцій Z-паблік: