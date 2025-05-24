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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 979 830 человек (+1130 за сутки), 10 852 танка, 28 201 артсистема, 22 622 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 979 830 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 979830 (+1130) человек,

танков - 10852 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 22622 (+47) ед,

артиллерийских систем - 28201 (+36) ед,

РСЗО - 1395 (+5) ед,

средства ППО - 1169 (+2) ед,

самолетов / aircraft - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37177 (+232),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49639 (+232) ед,

специальная техника - 3895 (+0)

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Потери россиян на утро 24 мая

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+16
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2025 08:04
+15
Дуже добрий результат . Слава ЗСУ ! смеррть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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24.05.2025 08:09
+12
Прорив по утилізації техніки - особливо РСЗВ, ППО, ББМ і логістика. ЗСУ - найкращі!
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24.05.2025 08:19
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Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2025 08:04 Ответить
Дуже добрий результат . Слава ЗСУ ! смеррть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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24.05.2025 08:09 Ответить
Прорив по утилізації техніки - особливо РСЗВ, ППО, ББМ і логістика. ЗСУ - найкращі!
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24.05.2025 08:19 Ответить
Земля підсохла - поїхала техніка
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24.05.2025 08:37 Ответить
танки грязі не бояться, хібащо Київської
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24.05.2025 13:19 Ответить
оце наколотили заліза! РСЗВ аж п'ять, мабуть тільки пан Віталій зможе сказати, коли останній раз таке було.
Броні не характерно багато, як на останні пару місяців.
По логістиці і БПЛА якесь дивне співпадіння. Підозрюю що логістиці все ж дісталась помилково кількість по дронам.
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24.05.2025 08:19 Ответить
Логістика і БПЛА просто збіг, прочитав текстовий звіт від ГШ і якщо авто це другий зеультат з початку війни (рекорд 18.04.2025 - 312) то БПЛА було і 258 і 241, а на цей ранок пишуть про 245 безпілотників і 6 ракет, побачимо у завтрашньому звіті.
Що до РСЗВ з 20 по 25 березня - 2; 2; 3; 6; 5; 3 хай повторюють, тільки сумніваюсь що у 3,14дарів є така кількість, хіба що пухляш підкинув.
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24.05.2025 10:32 Ответить
по збігу у цифрах зараз вилізуть штатні зрадойоби з методичками про ГШ.
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24.05.2025 10:38 Ответить
Один вже виліз - мурликатам
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24.05.2025 10:43 Ответить
Березень цього року мається на увазі.
Чумардоси 170 тушок нехватило, три доби "прогулів".
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24.05.2025 10:39 Ответить
А що, справді броні, арти та авто стільки наколошматили?
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24.05.2025 08:21 Ответить
Ні, "понарошку", буцім би.
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24.05.2025 11:01 Ответить
Молодці !
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24.05.2025 08:25 Ответить
Мільйон здохших, покалічених та пропавших по полях та лісосмугах а їм до сраки. Оце "промиті". Навіть при "совку" не були такими упоротими.
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24.05.2025 08:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NS-9nPu6kl4 До вранішньої кави - Очі та Жало
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24.05.2025 09:07 Ответить
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24.05.2025 09:17 Ответить
Давно вас не було пан Карабас
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24.05.2025 15:49 Ответить
Приємні циферки
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24.05.2025 09:17 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.05.2025 09:39 Ответить
Кляті бурьяти отримали карєйскі лєнд-ліз??? Коли ці монголоїди скінчаться...
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24.05.2025 09:50 Ответить
Повідомляють, що під час однієї із затяжних атак БПЛА дальньої дії Сил оборони України по території пітьми біля н.п. Наришкино Орловской губернии рашистський винищувач Су збив свій гелікоптер.

Ось одна з перших реакцій Z-паблік:

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24.05.2025 09:53 Ответить
в цю саму тему:

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24.05.2025 11:27 Ответить
слова в тот же адрес, что и кобзону. Теперь у них одинаковые адреса.
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24.05.2025 11:46 Ответить
...и януковича брал в гостомеле улетая в сириюукраину... он и токарь и танкист и заслуженый артист...
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24.05.2025 13:22 Ответить
Ще 20170 до ювілею 👍
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24.05.2025 12:00 Ответить
 
 